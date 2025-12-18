央行關切AI是否泡沫 楊金龍透露找宏碁陳俊聖演講

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於AI需求持續升溫，台灣出口屢創新高，中央銀行大幅上修今、明兩年經濟成長率。面對市場近來浮現的AI泡沫化疑慮，央行相當關切，總裁楊金龍透露特別邀請宏碁董事長陳俊聖到央行演講、上課，希望從企業家的角度理解市場脈動。

央行第三季原預測今年經濟成長率為4.55%，此次一舉上修至7.31%，創下15年新高；明年經濟成長率則預估為3.67%，也成為國內各機構中最為樂觀的預測。

楊金龍指出，今年台灣經濟表現亮眼，主要是AI需求遠超預期，加上美國「232條款」推遲。展望明年，在新興科技應用持續擴展的帶動下，央行看好經濟仍可維持穩健成長。

楊金龍也談到，過去市場普遍認為，台灣出口屢創新高、出口商握有龐大美元部位，新台幣理應升值，但7月以來新台幣匯率卻反而走貶。即便近日聯準會降息、利差縮小，資金不僅未回流，反而出現流出現象，主因在於市場對AI前景產生疑慮、股市修正，進而引發資金調節。

楊金龍說，新台幣匯率走勢受資金移動所主導，尤其外資深度參與台股、資金規模龐大，一旦出現疑慮，往往率先調節，且多為短期、鉅額移動，對匯率影響極大。

他進一步指出，過去衡量匯率多著眼於經濟基本面、也就是貿易表現，但實際上外匯市場交易來源中，資本流動占比超過九成，貿易面僅剩個位數。楊金龍並以「極端氣候」形容外資進出呈現「巨額、集中」的特性，彷彿幾天內就下完一整年的雨量，凸顯台灣這類小而開放經濟體在外匯管理上的不易。

對於外界常認為央行匯率政策是為出口商服務，楊金龍也澄清，在新台幣仍採固定匯率制度的年代，確實具有產業政策色彩，但金融自由化後，匯率已不是產業政策的一環，央行的職責很簡單就是維持新台幣的「動態穩定」，不可能犧牲進口物價與民眾購買力壓低匯價換取出口競爭力。

