央行限貸令不鬆綁！房價會再跌？台中房仲吐實：這四類型房子最保險

央行宣布利率凍漲、不解限貸令，台中房仲指出，房市已轉為買方市場，購屋、選屋應更加謹慎。（圖／記者陳韋帆攝影）

中央銀行18日召開第4季理監事會，決議利率連7凍，且第7波選擇性信用管制維持不鬆綁。富華新‧房研所指出，在經濟數據尚未轉弱前，央行鬆綁機率不高，但保留放貸彈性顯示態度已放緩。目前不動產放款集中度長期維持在35%至37%高檔，加上經濟成長率有望保7，央行在風險控管上仍維持保守態度。

富華新‧房研所觀察，由於不動產放款集中度長期維持在35%至37%的高檔區間，未出現實質下滑，加上今年受惠AI投資大爆發，經濟成長率可望「保7」、通膨率穩定落在2%警戒線以下，以上皆不足構成央行在信用政策與利率面轉彎的條件，也顯示央行在風險控管上仍有顧慮，全年態度偏向保守。

富華新‧房研所進一步指出，雖然民間購屋信心疲弱、消費者信心指數（CCI）下滑，但從M1、M2貨幣供給年增來看，房市降溫主因並非資金枯竭，而是買方保守觀望，在此情境下，反而對購屋族有利，只要避開供給過剩、產品同質性高的區域，選擇自住率高、抗跌有競爭力的社區，風險相對可控。

台中知名房仲沈政興則表示，現今市場幾乎是買方主導，預售市場價格同步下修，以台中預售為例，市中心蛋黃區5-6字頭、74沿線4字頭，相較去年榮景已有下修，剛需型的購屋族此時可趁市場低溫期布局，但須重視區域基本面，從機能成熟、供給稀缺、產業紅利和特色產品等四大關鍵下手。

他說，如台中北屯廍子重劃區，因近年大型造鎮案落成，提升生活機能，當地有大型採買超市、綠地公園、明星學區，附近社區自住率極高，近期還有台中市醫院區利多開幕，去年房價最高衝到5-6字頭，近期亦有修正跡象；另外如烏日高鐵站明年即將有全台最大百貨話題，以及年年成長的高鐵運輸量，當地住宅、商辦房價皆落在4字頭，具話題且房價CP高，符合首購、首換族預算。

