央行限貸令不鬆綁！賴正鎰吐苦水：房價明顯下跌 還讓我們過冷吱吱的年

記者陳韋帆／台北報導

央行今(18)日理監事會決議利率與限貸令維持不變。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，第七波信用管制的政策效果已反映在建築貸款與土地市場，房價亦明顯下修，原本期待央行檢討並放寬自住及換屋族群貸款成數，如今卻不動如山，不動產上下游業者今年都要過個冷吱吱的年。

賴正鎰指出，10月建築貸款餘額年增率僅0.01%，顯示在房市低迷下，多數開發商不願買地開工，預估建築貸款餘額將出現9年來首次負成長。此外，今年前11個月六大都會區建物買賣移轉棟數年減26.1%，創下同期新低，全台全年推估僅剩26.5萬棟左右，台中、台南與高雄房價已出現降低跡象。

他說，雖不同於過去游資充沛的情況，但目前銀行房貸利率已創新高，來到2.6%至3.0%，自住換屋族群在貸款成數受限與高利率雙重打擊下苦不堪言。

賴正鎰認為，央行應適度修正管制，特別是豪宅限貸令的認定標準，台北市應從8000萬元上調至1億元，台中則應從4000萬元上調為5000萬元，並取消第二戶自住客的貸款成數限制。

對於開發商端，他建議，目前房市已降溫，土建融成數應再拉高，並呼籲取消18個月內必須開工的限制令。他強調，在全球超級央行周背景下，台灣雖然守住利率不放可以理解，但在信用管制方面應給予自住與換屋族群更多空間，讓市場能順利運作。

最後，賴正鎰說，當前房市已進入盤整期，若政策持續過度緊縮，將衝擊整體產業健全，在房價已實質下修的當下，政府應正視自住客的換屋需求，透過放寬限貸標準與調整豪宅認定門檻，引導房市回歸健康供需，避免產業因量縮過頭而陷入長期寒冬。

