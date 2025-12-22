央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區

記者陳韋帆／綜合報導

央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，專家建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年Q3全台房貸核貸成數及利率。（圖／住商機構提供）

央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。

數據顯示，2025年Q3全台套房平均核貸僅66.2%、年減3.5個百分點，透天厝69%、年減2.5個百分點，下滑最為劇烈。細看六都表現，北市各類型建物核貸成數年跌均逾2個百分點；台南市套房成數則僅剩62%，年減幅高達7.4個百分點，縮水程度居六都之冠；高雄市表現最穩，公寓與大廈仍維持74%以上水位。

台南套房成限貸孤兒 高雄受惠建設紅利放款最友善

賴志昶表示，此次南二都表現呈現兩極化，台南市因近年受南科帶動房價漲勢過快，加上小坪數物件轉手性受限，導致銀行放款戒慎恐懼。反觀高雄市各類建物貸款減幅較少，反映出銀行端對於具備觀光紅利與大型建設的高雄仍具發展信心，放款態度相對友善。

他說，隨新案限貸壓力增加，部分購屋族轉向總價較具優勢的中古大坪數產品，試圖透過較低的單價與穩定的鑑價來換取居住空間。這種趨勢在北市以外區域尤為明顯，購屋族藉由調整產品類別因應成數下滑的衝擊。然而，高總價產品在銀行眼中仍屬高風險類別，即便申貸人條件優越，在目前的限貸氛圍下，依然難以貸好貸滿。

台中、高雄海線新案交屋潮現 小宅拉低平均購屋坪數

除了貸款成數出現變化，此次資料台中、高雄海線也出現大量2房小宅核貸，住商不動產執行總監徐佳馨指出，這波資料主要反映大量預售屋小宅化趨勢，不過，其中的成數明顯下滑，若購屋族自備款不足，恐引發區域交屋糾紛，市場正面臨房價軟著陸的關鍵考驗。

最後，她說，央行於Q4理監事會仍未鬆綁限貸令，主要是擔憂股市熱錢轉移導致房市反彈，但也因政策不變，購屋族面臨成數下滑、鑑價保守、利率高昂三殺局勢，預期明年初將持續呈現價量齊修格局，同時提醒有意此時進場的購屋族，務必將自備款拉高至總價的3到4成，方能確保購屋不違約。

