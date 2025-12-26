央行限貸微解封「精準控管」 房市低檔築底明年預測出爐

劉佩真指出，房市進入「低檔築底」階段，明年將量微增、價微跌。 （示意圖：台灣房屋提供）

台灣經濟研究院今（26）日發布最新景氣動向調查，產經資料庫總監劉佩真指出，今年房市在政策緊縮與銀行貸款嚴審下，交易量能維持低檔，目前整體房市仍處於築底階段，展望明（2026）年，房市仍將持續盤整，呈現「量微增、價微跌」態勢。

數據顯示，11月中古屋市場雖因政策稍有鬆綁與旺季效應小幅回升，但整體量能仍較去年同期衰退近2成，累計今年前11個月，六都移轉件數年增率為-26.1%，規模創8年新低，反映新屋交屋潮受貸款緊縮影響出現遞延，推估今年全台交易量將面臨26萬棟保衛戰。

劉佩真分析，現今市場已逐漸向買方傾斜，買賣雙方的價格博弈成為成交關鍵，但房市交易量能未再下探，反映市場開始低檔築底，買方維持理性觀望的態度。

針對央行理監事會議後的動向，劉佩真認為，政策方向已由「硬性總量限制」轉為「精準控管」，信用條件優質的客戶相對有空間，但央行透過專案金檢與按月報送資料，持續對銀行放貸動向進行有條件的監控。

展望明年，劉佩真提醒，國內房市恐維持盤整，除非政府大規模解除選擇性信用管制，否則資金難以重回不動產市場；此外，美國川普政府的對等關稅政策，對台灣經濟與資金流動的影響複雜，也是未來房市的不確定因素，建議購屋族應審慎評估現金流，以對抗長期的盤整期。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。