央行預期明年國內經濟成長穩健 利率續維持不變

美國聯準會(Fed)在12月會議，決議再降息1碼。國內中央銀行今天(18日)召開今年(2025)第4季理監事會議，宣布維持政策利率不變，已經連續7季利率不動。央行表示，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健，理事會認為此次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%

央行也指出，今年前3季經濟成長率7.18%，優於預期。近月，續受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資也續增加，加以民間消費動能回升；央行預測本年經濟成長率為7.31%。展望明年，新興科技應用需求持續擴展，但國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資因基期較高，成長動能將趨溫和，民間消費可望增溫，央行預測明年經濟仍穩健成長3.67%。

廣告 廣告

至於通膨部分，央行預測今年CPI與核心CPI年增率分別為1.66%、1.65%，低於去年(2024年)的2.18%、1.88%。明年則因國際機構預期油價低於今年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%。(編輯：沈鎮江/陳士廉)



圖為央行總裁楊金龍。(陳林幸虹 攝)