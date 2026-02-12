央行首發系統性貨幣檢視報告！定錨抗通膨、穩金融 建構韌性框架

中央銀行LOGO。李政龍攝



面對後疫情時代全球經濟格局重組與通膨預期的劇烈波動，中央銀行今（2/12）日正式發布「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，參考主要國家央行作法，針對利率管理、貨幣信用管理及管理浮動匯率制度等三大面向進行系統性檢討 ，確立未來操作的戰略方向，將以物價穩定與金融安全為首要目標，建構更具韌性的政策框架 。央行官員透露，過去每隔一段時間會就經濟情況與貨幣政策進行檢視，「如此系統性報告是第一次」。

為了確保貨幣政策在多變的經濟金融環境下仍具備適切性，央行於2024年起，參考主要央行作法，由

經研處、業務局、外匯局共同組成內部檢視小組，重新審視貨幣政策架構，並藉此討論近年外界對此架構的評論，分別從「利率管理」、「貨幣與信用管理」，以及「管理浮動匯率制度與外匯管理」等層面展開深度檢視 。

央行官員表示，前一次針對貨幣政策操作進行檢視是在2020年，央行會依照全球經濟情勢，不定期進行調整，本次為求報告的嚴謹與廣納多元觀點，於2025年11月12日至13日特別舉辦「貨幣政策架構操作策略檢視」學者專家研討會，邀請國內外頂尖財經學者參與討論，彙整相關建議後，在去年12月將修正報告提交理事會及監事會審議，並在吸納專家與理監事的建言後，正式完成本次檢視與修正工作 。

報告明確指出，我國貨幣政策操作策略的核心仍定錨於「物價穩定」與「金融穩定」；在利率管理層面，央行將持續透過調整重貼現率等政策利率傳達政策立場，並靈活運用公開市場操作，發行定期存單（NCD）以精準調控市場資金水位，確保隔夜拆款利率維持在合理區間，引導市場預期 。

在貨幣與信用管理層面，央行檢視準備金制度與信用管制工具的有效性，強調將視整體景氣循環與放款成長動向，適時調整操作節奏，以防止資金過度流向非生產性領域，健全銀行業務發展。

另就匯率制度與外匯管理，報告重申我國採行「管理浮動匯率制度」，身為小型開放經濟體，匯率原則上由市場供需決定，但面對國際熱錢不對稱流動或外匯市場過度波動時，央行本於職責採取必要措施，維持金融市場秩序，避免匯率劇烈波動損及國內物價穩定與出口競爭力 。

央行強調，本次發布檢視報告，象徵央行在透明化政策溝通與操作策略升級上邁出重要一步，畢竟穩定的貨幣政策是經濟成長的基石，未來將持續監控全球金融局勢、通膨發展及主要國家央行的政策轉向，並以前瞻性的角度調整操作工具。

央行指出，完成此次檢視後，未來將以更具韌性的政策架構因應氣候變遷、數位金融及全球供應鏈調整等新挑戰，在守護國民購買力的同時，也為國內企業營造穩定、透明的金融環境，在動盪的全球經濟中站穩腳步。

