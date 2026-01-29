央行馬年套幣漲3成 台銀今開賣現人龍

▲中央銀行發行的馬年生肖套幣，台灣銀行今（29）日開放臨櫃銷售，即便售價史上最貴，漲了近3成，但還是吸引許多民眾一早就前往排隊購買。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 迎接馬年到來，中央銀行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第10套「丙午馬年生肖紀念套幣」，限量9萬套，今（29）日開放台銀臨櫃購買，每人每次限購2套。雖然因為銀價飆漲，馬年套幣售價漲了近3成，每套2450元，但還沒9點，台銀總行就出現排隊人潮。各地分行也有此情況，甚至有人5點就去排隊搶頭香。

央行今年馬年套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」，包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

至於銷售方式及時間，這次一樣採「網路預購」及「臨櫃銷售」2種方式，網路預購已在1月12日截止，配售5萬套，每人限申購1次，每人最多可申購5套，預購數量如超過配額，進行電腦抽籤。今日則再開放台銀臨櫃購買，配售有4萬套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

雖然今年馬年套幣因國際銀價大漲，售價也調漲550元，漲了近3成，每套2450元，不過，似乎沒有影響到買氣，今日還沒開門營業，台銀總行就出現排隊搶購馬年套幣人潮，排隊人龍從台銀總行門口繞過寶慶路一直排到博愛路上，各地分行也有出現排隊情況，甚至有民眾凌晨5點多就前往搶頭香。

台銀也在分行前貼上各分行販售的「馬年套幣」套數，並公布排隊規定，包括每人每次限購2套、排隊方向、禁用椅子、紙板、箱子等物品佔位，希望可以讓排隊盡量公平，只是各分行配售套數不同，台銀總行配套1500套。

