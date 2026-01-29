央行馬年套幣 開賣湧人潮

央行馬年生肖套幣二十九日開放台銀各分行臨櫃購買，台銀總行大排長龍。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

央行發售丙午馬年生肖紀念套幣，儘管因為白銀的價格驚驚漲，馬年生肖套幣每套售價調漲至二千四百五十元，創歷史最高價；但民眾鍾情馬到成功的吉祥寓意，二十九日起開放臨櫃銷售仍引來大批排隊人潮。

央行委請台銀公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套丙午馬年生肖紀念套幣，採網路預購及臨櫃銷售兩種方式，民眾自一一五年一月六日上午十時至十二日可上網預購；或於二十九日起前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

儘管央行採雙軌並行的方式銷售，許多人仍偏好在臨櫃開賣首日，排隊搶購熱騰騰的生肖套幣。

位於台北市中正區重慶南路一段的台銀總行半夜就有民眾排隊，兩名大學生凌晨一點搶到頭香。根據現場觀察，今年排隊人潮明顯較往年熱絡，凸顯民眾對馬年的喜愛。

即使馬年套幣售價創紀錄，仍無法抵擋民眾熱情，台銀總行上午九時開賣，不到兩個小時就全數售罄，門口張貼公告臨櫃配售一千零六十一套已全部售罄。

丙午馬年生肖紀念套幣採銀幣（面額新台幣一百圓）及銅合金幣（面額新台幣十圓）各一枚組合成套。銀幣含銀一英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北１０１跨年煙火」為主題。

銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

央行發行局指出，馬年寓意吉祥，有馬到成功、龍馬精神等吉祥話，龍、虎、馬都是相當受到民眾喜愛的生肖，因此今年銷售數量較去年的蛇年八萬套增加至九萬套。