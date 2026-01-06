央行馬年生肖紀念套幣公開！售價、預購時間方法一次看

2026馬年到來，中央銀行今（6）日公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，除了介紹紀念幣圖像、包裝盒之外，並公布每套售價2450元及銷售方式、時間等。

銀幣背面。(圖/截自中央銀行記者會直播)

央行介紹，此次套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。此套幣的包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

央行指出，此次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自2026年1月6日上午10時起至1月12日止可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

銅合金幣正面。(圖/截自中央銀行記者會直播)

央行表示，此套幣的銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，每套售價新台幣2450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

此外，針對網路預購及抽籤程序，央行說明，可於台灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，歡迎上網查閱。

馬年套幣、包裝盒。(圖/中央銀行)

網路預購相關事宜，可洽台灣銀行服務專線：（02）2349-3293；非營業時間請撥專線：（02）2191-0025、0800-025-168。有關此套幣相關訊息，可上央行網站或券幣數位博物館網站瀏覽。

