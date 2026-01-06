央行馬年紀念幣來了，一套2450元！今起開放預購，銷售方式、時間一次看
馬年即將報到，中央銀行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，並於今（6）日上午開放上網預購，每套售價新台幣2450元。
一、銷售方式及時間
本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自1月6日上午10時起至1月12日止可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。
二、銷售數量及單價
本套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，每套售價2450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。
三、紀念幣圖像及包裝盒介紹
央行說明，本套幣採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。
銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。
本套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。
四、網路預購及抽籤程序
請於台灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的台灣銀行分行領取。
網路預購相關事宜，可洽台灣銀行服務專線：（02）2349-3293；非營業時間請撥專線：（02）2191-0025、0800-025-168。有關本套幣相關訊息，可於央行網站或券幣數位博物館網站瀏覽。
