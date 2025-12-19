央行鬆綁銀行不動產貸款自主管理，房市管制未退場、自住仍是主軸

中央銀行在 12/18 召開今年度最後一次理監事會議，會後指出，考量近一年來銀行配合執行不動產貸款自主管理總量目標，多數銀行已落實相關規範，且不動產貸款集中度、年增率等指標均出現改善，決議自明年起，銀行不動產貸款總量將回歸由各銀行內部自行控管，象徵實施滿一年的自主管理機制將「有條件鬆綁」。

央行強調，回歸內部控管並不代表全面放寬，銀行仍須按月向央行報送不動產貸款相關資料，央行也將持續進行專案金檢，確保選擇性信用管制措施落實，並引導資金優先支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅，以及實質產業投資等政策方向。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，央行第七波信用管制後，銀行在過去一年面臨高度監理壓力，幾乎可說是「全場緊迫盯人」，如今政策轉向銀行自主管理，顯示央行肯定銀行的配合成效。隨著房價看漲預期降溫，銀行也逐漸建立共識，放款將更聚焦自住與首購族群，並在授信 5P 原則與成長速度上更加謹慎。

曾敬德進一步指出，去年 9 月央行透過道德勸說方式，要求銀行自行設定不動產貸款控管目標，今年則未再要求訂定新年度目標，但銀行已能掌握央行政策方向，即避免資源過度集中於不動產市場。即使沒有明確指標，銀行仍會「摸著石頭過河」，觀察同業動向，評估何種放款行為可能引起主管機關關切。

央行 12 月理監事會議決議出爐！利率維持不變、房市管制轉向「銀行自主管理」

