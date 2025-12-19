央行：不動產貸款總量 明年起回歸各銀行控管

牽動房市交易量與房價，第7波選擇性信用管制，央行週四宣布有看到成效，但還不滿意，會持續管制不鬆綁。面對央行的談話，國內建商擔憂產業被打垮。

鄉林建設董事長賴正鎰認為，「這一鍋水把它降溫，降到變成冷水的時候，政府還要再用火柴再把它燒起來的時候，恐怕會很長的時間，建請政府能夠適度地寬鬆，不要把這個產業把它打垮了。」

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「短期之內在投資以及多屋族，甚至是比較小型的不動產開發商，在貸款條件上仍然是較為緊縮的，目前市場上會以自用的買盤這部分來作為一個支撐，而事實上在這次央行的動作比較類似是精準的一個導流，而非全面的一個鬆綁。」

房市管制政策沒鬆手，國內的公股銀行表示，對於央行將不動產放款總量回歸銀行內部控管，是在找尋房市健康發展的平衡點，預期第7波信用管制，可能會在明年下半年鬆綁；展望明年房市不確定性還是很高，短期內房市交易量恐怕還是很難復甦，預期房價會維持盤整。

針對新青安上路帶來房市迅速升溫，央行總裁楊金龍坦言，處理新青安代價很高，認為政策的好處是協助年輕人購屋，但壞處是太寬鬆，銀行還是得根據授信原則5P、5C嚴格審查。

房市專家何世昌表示，「對央行來講，造成這種市場上成交量急凍的情況，再加上說民眾出現房貸荒的情況，就是央行所謂的一個代價。」

房市專家認為，目前的房價跌幅仍達不到央行的預期，加上財政部可能在明年宣布新青安2.0持續上路，政府恐怕得在協助青年買房以及打壓房價間取得平衡。

