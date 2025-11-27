央行「不干預宣言」新台幣必升？經濟專家：越怕變化、經濟越下滑

《經濟學人》日前報導，認為台灣長期讓新台幣維持弱勢，衍生低薪、高房價等「台灣病」，這件事不僅讓央行發新聞稿回應，更引起台灣社群上各種正反討論。隨後，很巧合的，台灣央行與美國財政部發表聯合聲明，宣稱要提升央行透明度，又讓匯率政策再度成為焦點。





商周採訪到中研院院士謝長泰，他是美國經濟研究局計畫共同主持人，曾任世界銀行的訪問學者，是台灣國際級的經濟學家。一直以來，他提倡台灣央行不應過度干預匯市，同時該面對壽險業龐大美元資產部位潛藏的匯率風險。

這次商周與謝長泰對話，請他分享當台灣可能進入一個「央行不干預匯率」的新世界時，大家該怎麼做、如何思考？以下為採訪摘要：

商周問（以下簡稱問）：你怎麼看近期台灣央行與美國財政部的聯合聲明？提高公布匯市干預資料的頻率，會讓央行變得更透明嗎？

謝長泰答（以下簡稱答）：我不認為改成每季公布會帶來任何實質差別。因為央行仍然有很多其他方式可以干預。

央行對《經濟學人》的聲明基本上是在說：「過去二十年我們從未干預匯市。」如果是這樣，與美國財政部的聯合聲明又代表什麼？如果央行說它從未干預，那麼它完全可以天天公布外匯操作，因為根據它的說法，它根本沒有操作過——也就沒有什麼可以公布的。

所以既然他們宣稱「我們什麼都沒做」，那公布週期變成每季或每天又有什麼差別？這不會改變任何事。

問：你一直以來的主張，是台灣央行應該放手讓新台幣升值嗎？

答：比較正確的說法，不是央行應該「主動讓新台幣升值」或「維持弱勢的新台幣」，真正的目標應該是讓市場自行決定匯率，才能避免金融系統被扭曲。不是要央行去「做」什麼，而是央行應該停止它一直在做的事情（干預匯市）。

我認為現在值得討論的問題是：央行過去所做的一切，是否真正符合此時台灣的利益？

問：但外界都推估，央行不干預匯率，新台幣很可能就是會升值？

答：日本是一個很有意思的例子。當日本停止干預後，最初的後果是日圓大幅升值。但後來，市場力量改變，於是近三、四年，日圓開始走弱。這沒問題，因為那是市場的均衡反應。所以，停止干預後，匯率不一定會升值、也不一定會貶值。真正會發生的是：匯率會回到市場力量決定的位置。

問：但如果央行真的放手讓市場決定新台幣匯率，這是台灣從未經歷的事，該怎麼做才能讓衍生的負面衝擊更和緩？

答：我認為這正是央行的關鍵角色之一。許多國家的央行都會採取的做法是：先宣布一個長期目標。例如央行可以宣布：「未來四年，我們的目標是讓新台幣每年溫和升值四％。」並補充，如果市場在短期內暴衝，我們會出手干預。

像今年年中，台灣（匯市）遇到巨大投機資金湧入，那正是央行應該出手干預的典型情境。

問：但若新台幣升值，很多低毛利、傳產出口業該怎麼生存？

答：毫無疑問，傳統出口商確實會受（新台幣升值）影響，會讓機械工具、汽車零組件等公司受到傷害，但你也須看看帳本的另一端——也就是台灣其他內需產業。台灣有七成工作來自內需企業（編按：服務業就業人口占台灣六成），這群人是台灣的多數族群。

那些會因新台幣升值而受傷的公司，也往往付不出更高薪資，因為他們的利潤太薄，但如果我們真的希望台灣勞工得到更好的待遇，那就必須允許這個過程（新台幣升值）發生。

問：你認為大家應該開始學習改變視角？

答：我舉一個例子。我最近看到一則新聞：輝達（Nvidia）挖走了台積電一位資深主管。許多評論都在喊：「糟了！這會造成問題，因為輝達開高薪，會逼得台灣公司也必須加薪。」很多人把這視為「壞消息」。

但你真正該問的是：這究竟是好事還壞事？我們該禁止輝達在台灣挖角、提供高薪嗎？還是我們該為台灣勞工終於能拿到更高的薪水而感到高興？

問：你認為大家不該害怕一個「央行不干預匯率」的新台灣？

答：如果你阻止變化，經濟就會停滯。這不只在台灣，全球各國都一樣：越害怕變化、越阻止市場調整，經濟就越下滑。因為你失去了競爭、新企業無法出現、新科技無法成長、薪水也無法提高。

問：如果以總統的高度來看，針對匯率議題，政府現在應該做什麼？

答：第一件事，就是金管會應明確實踐監管原則。近年，金管會一直為壽險業者創造例外。這使得壽險公司的股東在景氣好時賺錢，但虧損時，他們卻不承擔損失，變成全台灣人民一同承擔。

另一大重點，就是台灣的總經政策與目標是什麼？過去二十年來的財經政策是否符合國家利益，這是此時政府與社會需要開始討論的議題。目前最嚴重的問題之一，就是社會從未真正討論過、更未真正意識到這些後果。

問：你對台灣未來的匯率政策樂觀嗎？

答：我認為這次會不一樣。因為社會開始有討論了，人們開始更想弄清楚到底發生了什麼事，哪一方的論點在根本上比較正確？回想台灣早年民主化，很多人講了很多年，一直都沒有任何改變，但最終還是改變了，改變需要時間。

