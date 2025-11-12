央行：台所得不均比主要經濟體低 提高最低工資有幫助
（中央社記者潘姿羽台北12日電）所得分配議題一向受到社會大眾關注，中央銀行報告指出，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，不過以每人衡量的不均度則略降；與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低。從政策角度來看，提高最低工資，並增加移轉支出都有助益。
立法院財政委員會13日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。
央行指出，COVID-19疫情之後，台灣經濟穩健成長，帶動全民薪資成長增速，且人均GDP擴增；根據國際貨幣基金（IMF）今年10月預測，台灣人均GDP的全球排名從2019年的第41名，升至2025年的第35名，勝過日本、韓國。
至於外界關切的所得不均議題，央行表示，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升；但若剔除家戶人數的變動因素，每人5等分位可支配所得差距倍數，從2006年的4.18倍，降至2024年的3.92倍，顯示不均度下降。
央行進一步指出，吉尼係數越大，表示所得分配越不平均；台灣每戶及每人吉尼係數長期低於0.4的國際警戒線。與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低，以每人吉尼係數而言，目前台灣為0.277，低於中國大陸0.47、美國0.47、新加坡0.44、英國0.33、韓國0.32。
央行解釋，一般認為，1980年代以來，許多國家國內所得不均持續加劇，主要是因全球化、技術進步等結構性因素所致。
由於貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，央行僅能聚焦於核心職責，採行有利於全民福祉的政策。
央行表示，當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等狀況，對低所得者、弱勢族群等衝擊較深，此時會藉由履行央行核心職責，維持物價穩定、金融穩定，以及善用其他職能，如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全支付系統發展等，均有助減緩所得不均。
央行並指出，要減緩所得不均，採取財政政策，如租稅措施及公共移轉支出，以及教育政策、勞動市場政策等結構性政策，可能更為直接且有效。舉例來說，政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配給低所得家庭，且強化租稅重分配效果，就有助改善家庭所得差距。（編輯：潘羿菁）1141112
其他人也在看
央行：台灣所得不均度全球偏低 政府社福移轉助縮小貧富差距
立法院財政委員會明日邀請財經部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，中央銀行最新報告指出，近年台灣經濟穩健成長，帶動薪資與人均所得提升，但家庭間的所得差距仍存在，若以每戶衡量，分配不均略有上升，但以每人計算，反而呈現下降趨勢，顯示人口結構變化使實質不均度改善。整體而言，所得分配在主要經濟體中仍屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下。太報 ・ 15 小時前
10月信保融資餘額續飆 單月1,660.29億元寫兩年新高
信保基金融資金額大增。10月承保金額1,389.48億元，協助取得融資金額大增至1,660.29億元，創前年10月以來的整整兩年新高水準，且已連續32個月破千億；合計前十月已達1兆4,557億元，已超越今年預算數，也較去年同期的1兆3,215億元續增10.16％，且距離史上最高紀錄僅差不到3,000億元。中時財經即時 ・ 15 小時前
富邦證 獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎
富邦證券12日在第四屆「臺灣客服中心評鑑」獲頒證券業金牌獎，體現「公平待客、友善服務」的核心理念。「臺灣客服中心評鑑」由臺灣服務稽核協會主辦、工商時報協辦，借鑑國際COPC（Customer Operations Performance Center，顧客營運績效中心）最佳實踐規格，設計評鑑題組，透過神祕客稽查上百家企業官網、客服電話及客服信箱三大面向，綜合評估體驗、互動態度、精準服務及問題解決能力。中時財經即時 ・ 15 小時前
和碩：第4季優於第3季 明年迎多業務成長
（中央社記者江明晏台北12日電）和碩今天舉行法說會，共同執行長鄧國彥表示，今年第4季為手機旺季，加上消費性電子成長，估第4季營收將優於第3季，並看好和碩2026年資訊、消費性電子產品、網通及電動車業務同步成長。中央社 ・ 15 小時前
央行報告：貨幣政策可緩和國內所得不均 但財政政策更有效！
中央銀行副總裁嚴宗大13日將赴立院報告並備詢。央行書面報告指出，長期以來，台灣所得不均度較主要經濟體低，央行採取貨幣等政策有助於緩和所得不均情勢，但同時認為採取財政政策，例如租稅措施等，其實更有效。中時財經即時 ・ 15 小時前
和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。中央社 ・ 15 小時前
台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475
【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
鴻海Q3 EPS4.15創高！劉揚偉展望明年更好
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日召開法說會，公布第三季營收破2兆元，淨利達577億元，季增30%、年增17%，每股稅後純益4.15元，營收獲利皆創下有史以來最猛新高。董座劉揚偉表示，樂觀看待...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
達運、友達攜手童綜合醫院打造沉浸式復健體驗系統
台灣正式邁入超高齡社會，智慧醫療成為當前關鍵趨勢。童綜合醫院與達運精密（6120），在經濟部產業發展署與資策會數轉院的指導下，攜手友達（2409）同開發出結合Micro LED透明顯示 與3D AI影像感測的沉浸式復健體驗系統，為高齡復健寫下新典範。中時財經即時 ・ 15 小時前
11／15起新購小型汽機車 加碼減徵貨物稅最高5萬元、2千元
新購小型汽機車，又有減稅的優惠了。中時財經即時 ・ 15 小時前
慘虧 中鋼Q3財報出爐 前3季每股虧0.27元
中鋼（2002）公告第三季財報，合併營收735.15億元，單季每股虧損達0.16元，是2022年第四季以來新低，今年前三季每股虧損達0.27元。中鋼先前釋出的展望即國內外鋼需復甦緩慢、終端庫存回補力道有限，下游產業競爭壓力未解，第三季財報如預期慘淡，中鋼集團也預計本月25日起召開集團法說會。自由時報 ・ 15 小時前
汽車市場低迷 南港、泰豐輪胎廠前三季虧損
受到汽車市場景氣低迷，國內輪胎廠南港(2101)、泰豐(2102)公布今年第三季財報都處於虧損。南港前三季稅後虧損3.05億元，每股稅後虧損0.37元。泰豐前三季稅後虧損10.19億元，每股稅後虧損2.22元。中時財經即時 ・ 17 小時前
台灣所得不均度全球相對低 央行：社福與租稅措施助縮短差距
中央銀行最新報告指出，政府透過社福移轉及租稅措施，有助改善所得分配，長期以來台灣所得不均較主要經濟體低，以每人Gini係數衡量，目前台灣0.277，顯著低於中國大陸、美國（均為0.47）、新加坡（0.44）、英國（0.33）及南韓（0.32）。自由時報 ・ 15 小時前
降息可望持續 美國投等債迎來雙動能
【記者柯安聰台北報導】美國最新公布的ADP「小非農」就業報告優於市場預期，但細項顯示就業成長集中於少數產業及大型企業，整體動能偏溫和。聯準會主席鮑爾於10月FOMC會後表示，12月是否降息仍未定，使得...自立晚報 ・ 13 小時前
汽機車舊換新減徵貨物稅 最新退稅權益看這
[NOWnews今日新聞]財政部今（12）日與經濟部會銜修正發布「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，名稱並修正為「購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鳳凰颱風來襲 全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」
隨中央氣象署發布颱風「鳳凰」陸上颱風警報，預估即日起至11月13日為影響台灣最明顯的時候，提醒民眾留意有局部大雨或豪雨的發生。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。中時財經即時 ・ 1 天前
網家Q3營收轉正成長1％ 前三季累虧達實收資本額二分之一
網家（8044）12日董事會通過第三季財報，合併營收85.32億元，年增1.0%，在3C品類銷售動能續強下，B2C電商本業－PChome 24h購物營收77.11億元，年增2.1%並且連兩季維持正成長趨勢，營運費用下降，整體虧損收斂，然仍每股淨損0.66元，但較去年同期每股淨損1.21元明顯改善，累計前三季虧損10.74億元，已達實收資本額二分之一。中時財經即時 ・ 15 小時前
Fed理事巴爾呼籲 金融業採用AI應設保護措施
美國聯準會（Fed）理事巴爾（Michael Barr）近日呼籲，金融業在核心功能方面採用人工智慧時，需要設立明確保障措施來防止風險。中時財經即時 ・ 17 小時前
英業達：AI伺服器明年占比過半 海外續擴產
（中央社記者江明晏台北11日電）英業達今天指出，今年因關稅提前出貨影響，第4季營運估計會回檔到與首季相當，2026年伺服器業務將達雙位數年成長，AI伺服器在整體伺服器業務比重會超過5成，明年持續海外擴產，包括投資泰國、美國廠區建置。中央社 ・ 1 天前
網路詐騙通報查詢網3.0上線 擴大情資來源強化聯防
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部長林宜敬今天宣布網路詐騙通報查詢網3.0上線，新版納入第三方聯防機構與地方政府，擴大情資來源，部分業者已運用人工智慧（AI）技術分析訊息涉詐可能性，也有助提升查核效率，未來將持續增加合作夥伴，共同攜手防詐。中央社 ・ 20 小時前