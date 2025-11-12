央行：台所得不均比主要經濟體低 提高最低工資有幫助

（中央社記者潘姿羽台北12日電）所得分配議題一向受到社會大眾關注，中央銀行報告指出，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，不過以每人衡量的不均度則略降；與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低。從政策角度來看，提高最低工資，並增加移轉支出都有助益。

立法院財政委員會13日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行指出，COVID-19疫情之後，台灣經濟穩健成長，帶動全民薪資成長增速，且人均GDP擴增；根據國際貨幣基金（IMF）今年10月預測，台灣人均GDP的全球排名從2019年的第41名，升至2025年的第35名，勝過日本、韓國。

至於外界關切的所得不均議題，央行表示，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升；但若剔除家戶人數的變動因素，每人5等分位可支配所得差距倍數，從2006年的4.18倍，降至2024年的3.92倍，顯示不均度下降。

央行進一步指出，吉尼係數越大，表示所得分配越不平均；台灣每戶及每人吉尼係數長期低於0.4的國際警戒線。與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低，以每人吉尼係數而言，目前台灣為0.277，低於中國大陸0.47、美國0.47、新加坡0.44、英國0.33、韓國0.32。

央行解釋，一般認為，1980年代以來，許多國家國內所得不均持續加劇，主要是因全球化、技術進步等結構性因素所致。

由於貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，央行僅能聚焦於核心職責，採行有利於全民福祉的政策。

央行表示，當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等狀況，對低所得者、弱勢族群等衝擊較深，此時會藉由履行央行核心職責，維持物價穩定、金融穩定，以及善用其他職能，如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全支付系統發展等，均有助減緩所得不均。

央行並指出，要減緩所得不均，採取財政政策，如租稅措施及公共移轉支出，以及教育政策、勞動市場政策等結構性政策，可能更為直接且有效。舉例來說，政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配給低所得家庭，且強化租稅重分配效果，就有助改善家庭所得差距。（編輯：潘羿菁）1141112