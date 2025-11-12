央行：台灣所得不均度全球偏低 政府社福移轉助縮小貧富差距
立法院財政委員會明日邀請財經部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。中央銀行最新報告指出，近年台灣經濟穩健成長，帶動薪資與人均所得提升，但家庭間的所得差距仍存在，若以每戶衡量，分配不均略有上升，但以每人計算，反而呈現下降趨勢，顯示人口結構變化使實質不均度改善。整體而言，所得分配在主要經濟體中仍屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下。
央行書面報告說明，2006年至2024年間，最高所得20%家庭的所得成長29%，略高於最低20%家庭的26.2%，導致整體家戶所得差距倍數由6.01倍微升至6.14倍；不過，若排除家庭人口變動因素，以「每人」計算後，5等分位可支配所得差距倍數則由4.18倍降至3.92倍，顯示不均度實際呈現下降。
從Gini係數觀察，台灣長期維持在國際警戒線0.4以下，以「每戶」Gini係數，由2006年的0.339升至2024年的0.341，變化有限；若以「每人」為單位，則由0.295降至0.277，與所得差距倍數的趨勢一致，代表扣除家庭人口結構後，整體分配較為平均。
央行表示，政府透過社會福利移轉與租稅制度，對改善所得分配發揮明顯效果。以2024年為例，若未計入政府移轉收支，每戶5等分位所得差距倍數為7.38倍；計入後降至6.14倍，顯示財政政策的再分配功能確實縮小貧富差距。
央行強調，與主要經濟體相比，台灣所得不均度相對偏低，2024年每人Gini係數為0.277，遠低於中國大陸及美國的0.47、新加坡0.44、英國0.33與南韓0.32，顯示台灣的社會安全網與財政移轉機制，對維持中產結構發揮關鍵作用。
央行提及，貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，僅能聚焦於核心職責，採行有利於全民福祉的政策。當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等，對低所得者、弱勢族群等衝擊尤深，將維持物價穩定、金融穩定，以及善用其他職能，如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全支付系統發展等，協助減緩所得不均。
央行認為，為了減緩所得不均，採取財政政策，如租稅措施及公共移轉支出，以及結構性政策，包含教育政策、勞動市場政策等，可能更為直接且有效， 如政府提高最低工資並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅的重分配效果，均有助改善家庭所得差距。
更多太報報導
外匯存底連兩月站穩6000億美元大關！央行揭10月新台幣貶值主因
美方要求升值、新台幣恐有波動？央行駁斥：市場不實臆測
實質利率仍低！央行理事：通膨回落2%以下 服務類價格與通膨預期須警惕
其他人也在看
央行：台所得不均比主要經濟體低 提高最低工資有幫助
（中央社記者潘姿羽台北12日電）所得分配議題一向受到社會大眾關注，中央銀行報告指出，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，不過以每人衡量的不均度則略降；與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低。從政策角度來看，提高最低工資，並增加移轉支出都有助益。中央社 ・ 15 小時前
想縮短貧富差距 央行建議：調整稅制、提高最低工資
中央銀行副總裁明（13）日將赴立法院財委會以「「經濟成長讓全民共享:政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」為題備詢，報告今日出爐，央行指出，雖然貧富差距受全球化與科技進步等結構因素影響，但穩定的物價與金融環境仍是保護低所得族群的重要防線，關鍵仍在財政與結構性政策，像是調整稅制、提高最低工資及強化社會移轉支出。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
縮貧富差距 央行籲提高基本工資
縮短貧富差距，財政部、國發會與央行等政府部門13日赴立法院財政委員會專案報告，國發會提3大改革方針，包括要求上市櫃公司薪資透明化，將薪資條件納入上市櫃審核標準；政府扮演加薪引擎，如提升公部門薪資條件、修正《證券交易法》要求企業盈餘分潤基層員工；最後是修正《中小企業發展條例》擴大企業獲利能力，強化企業加薪抵稅優惠。中時新聞網 ・ 5 小時前
GDP排名躍升 因貧富差距無感？財長提解方：3大方向、12措施
財政部長莊翠雲13日將赴立法院財政委員會進行減少貧富差距專案報告，財政部提出三大方向、12項措施縮小貧富差距。同時，中央銀行最新報告指出，台灣所得分配在主要經濟體中屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下，政府透過社會福利移轉與租稅制度對改善所得分配發揮明顯效果。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
減少貧富差距 財政部推3大方向、12措施
首先是「建置合理稅制」上，財政部以擴大稅基，例如實施房地合一、房地合一2.0；未上市櫃股票交易所得計入基本稅額以及實施個人受控外國企業(CFC)制度;實施房屋稅2.0(俗稱囤房稅2.0)，抑制囤房；合理調整免稅額、扣除額及課稅級距金額，減輕薪資所得、育兒、高齡及身障家庭的...CTWANT ・ 12 小時前
還原蕭美琴演講現場！范雲曝掌聲不停：感謝陳昭姿助台灣成IPAC會員國
副總統蕭美琴日前於在歐洲議會舉辦之IPAC峰會上發表演說，是為我國外交重大突破，民進黨立院黨團今（12）日召開記者會指出，此次峰會通過「布魯塞爾公告」，成員承諾採取行動制止跨國鎮壓；並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責等，黨團也感謝民眾黨立委陳昭姿擔任台灣的共同主席，以讓台灣符合IPAC會員國「跨黨派」的資格前提。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
【Yahoo早盤】台股翻紅後跌逾百點陷多空交戰！分析師陳石輝：不易大漲大跌
美股四大指數漲跌互見，台股今（13）日開盤下跌79.5點、以27,867.59點開出，盤中指數數度翻紅，惟隨後跌逾百點，探至27,811.81點。運達投顧分析師陳石輝表示，今日指數開低主要延續昨日尾盤的下殺氣氛，不過整體賣壓有限，屬於高檔震盪格局，不易大漲也不易重挫，觀盤可聚焦兩大重點族群。Yahoo奇摩股市 ・ 27 分鐘前
彭金隆：先規範穩定幣發行面 未來可發展3應用
（中央社記者蘇思云台北12日電）立委關注台灣穩定幣發展，金管會主委彭金隆表示，金管會先就穩定幣發行面做規範，穩定幣要能順利發展，後續要形成生態圈才行，未來可以看到的3應用場景包括支付、跨國交易匯兌與虛擬資產交易。中央社 ・ 17 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 29 分鐘前
可怕輪迴！男勒死前女友入獄十多年 假釋後又勒斃現任女友
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子2008年間因勒死女友入獄服刑10年，2019年假釋後與周姓女子交往，前天（10日）再度因感情糾紛勒斃已分手的周女，經警方逮捕送辦後，已由檢察官向法院聲請羈押獲准。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
全球人壽實踐公平待客 獨董變身超級客服 多路並進強化防詐
全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，落實公平待客原則，具體成效深獲肯定，於金管會114年度「公平待客原則評核結果」，名列壽險業排名前25%。與此同時，全球人壽持續推動獨立董事一日客服體驗活動、同仁參訪刑事警察局詐欺犯罪防制中心165反詐騙諮詢專線、強化臨櫃防詐關懷與安全機制，以實際行動確保保戶權益，致力提供保戶專業、安心且溫暖的保險服務體驗。中時財經即時 ・ 16 小時前
賴拚年底前過境美國？ 涉外人士：能否成行操之於美方
美國學者葛來儀在一場智庫活動說，越靠近訪中日期，美國總統川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排賴清德總...聯合新聞網 ・ 17 小時前
10月土增稅契稅年減幅收斂 財部：房市觀望氛圍緩解
（中央社記者呂晏慈台北11日電）財政部今天公布全國賦稅收入統計，10月土地增值稅、契稅、房地合一稅實徵金額續呈年減，但除個人房地合一稅衰退幅度32.6%最深，土地增值稅及契稅年減幅收斂、且實徵淨額較9月增加，顯示市場觀望氛圍略為緩解。中央社 ・ 1 天前
竹聯「明仁會」囚虐逼死詐團成員 主嫌等6人二審加重判刑
竹聯幫仁堂明仁會雙和分會分子黃秉森、楊竣祺、鄭向恩等人，懷疑余姓男子私吞詐欺款項180萬元，將余男拘禁4天，持電擊棒等物凌虐及捆綁，余男不堪受虐從8樓廁所窗戶爬出，隨後墜樓死亡，一審依「結夥３人以上強盜罪」等罪，判楊男等6名成員1年10月至8年6月徒刑，檢方和楊男等人均上訴，高等法院今加重改判6人2自由時報 ・ 13 小時前
鳳凰颱風來襲 全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」
隨中央氣象署發布颱風「鳳凰」陸上颱風警報，預估即日起至11月13日為影響台灣最明顯的時候，提醒民眾留意有局部大雨或豪雨的發生。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。中時財經即時 ・ 1 天前
太子集團案延燒 金管會揭「洗防金三角」機制 10家往來銀行六年洗防通報52次
金管會主委彭金隆今（12）日出席立法院財政委員會，就「推動普惠金融與金融科技概況信傳媒 ・ 20 小時前
攝護腺癌精準醫療 專家開講
根據健保大數據報告，2024年攝護腺癌的發生個案為9,858人，死亡個案為1,897人，是男性第三大癌症，更是近年來癌症增加比例最高的癌症。童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長指出，攝護腺癌的發生與年齡密切相關，男性在40歲之後即有風險，且隨年齡增加罹病率逐漸上升。唯有及早發現、採取個人化精準治療，才能有效提升治療成效與病人生活品質。工商時報 ・ 1 天前
央行看我國貧富差距 低於國際警戒線
央行看我國貧富差距 低於國際警戒線鉅亨網 ・ 16 小時前
蕭美琴登IPAC演說遭質疑「金元外交」 卓榮泰：嚴查造謠者
立法院今日進行總質詢，民進黨立委何欣純指出，近期有民眾在網路上指出「法國BBC報導台灣花80億歐元買蕭美琴演講」的假訊息，並在各社群平台與群組間大量流傳。她呼籲國安與執法單位應主動介入，依法究責，並透過具體法律行動制止謠言擴散，「不能讓令人驕傲的外交成果，成為...CTWANT ・ 1 天前
不只守護市民 鶯歌警員巧手解救小生命
記者黃秋儒／新北報導 正值鳳凰颱風侵襲之際，昨(11)日上午10時59分許，三峽分局…中華日報 ・ 22 小時前