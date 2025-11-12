央行：台灣所得不均度全球偏低 政府社福移轉助縮小貧富差距

中央銀行最新報告指出，台灣所得分配在主要經濟體中仍屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下。李政龍攝



立法院財政委員會明日邀請財經部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。中央銀行最新報告指出，近年台灣經濟穩健成長，帶動薪資與人均所得提升，但家庭間的所得差距仍存在，若以每戶衡量，分配不均略有上升，但以每人計算，反而呈現下降趨勢，顯示人口結構變化使實質不均度改善。整體而言，所得分配在主要經濟體中仍屬偏低水準，長期維持在國際警戒線之下。

央行書面報告說明，2006年至2024年間，最高所得20%家庭的所得成長29%，略高於最低20%家庭的26.2%，導致整體家戶所得差距倍數由6.01倍微升至6.14倍；不過，若排除家庭人口變動因素，以「每人」計算後，5等分位可支配所得差距倍數則由4.18倍降至3.92倍，顯示不均度實際呈現下降。

從Gini係數觀察，台灣長期維持在國際警戒線0.4以下，以「每戶」Gini係數，由2006年的0.339升至2024年的0.341，變化有限；若以「每人」為單位，則由0.295降至0.277，與所得差距倍數的趨勢一致，代表扣除家庭人口結構後，整體分配較為平均。

央行表示，政府透過社會福利移轉與租稅制度，對改善所得分配發揮明顯效果。以2024年為例，若未計入政府移轉收支，每戶5等分位所得差距倍數為7.38倍；計入後降至6.14倍，顯示財政政策的再分配功能確實縮小貧富差距。

央行強調，與主要經濟體相比，台灣所得不均度相對偏低，2024年每人Gini係數為0.277，遠低於中國大陸及美國的0.47、新加坡0.44、英國0.33與南韓0.32，顯示台灣的社會安全網與財政移轉機制，對維持中產結構發揮關鍵作用。

央行提及，貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，僅能聚焦於核心職責，採行有利於全民福祉的政策。當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等，對低所得者、弱勢族群等衝擊尤深，將維持物價穩定、金融穩定，以及善用其他職能，如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全支付系統發展等，協助減緩所得不均。

央行認為，為了減緩所得不均，採取財政政策，如租稅措施及公共移轉支出，以及結構性政策，包含教育政策、勞動市場政策等，可能更為直接且有效， 如政府提高最低工資並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅的重分配效果，均有助改善家庭所得差距。

