央行：房市如同大象轉身要緩 總量管制回歸銀行給彈性

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天宣布，明年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍說明，此舉是讓銀行管控較為彈性，截至目前央行對於房市管制成效尚不算滿意。他形容，大象（房市）轉身要慢慢轉，現在大象已經轉到一定程度，央行理事一致同意政策仍需持續，因此第7波房市管制措施並未鬆綁。

房市持續降溫，不過央行理監事會今天決議維持現行選擇性信用管制措施，至於國銀自主管理不動產貸款總量計畫，明年起回歸各銀行內部控管。

央行說明，考量近1年來，央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且不動產貸款相關指標均有改善，因此明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，不用再按季提報目標，但須按月向央行報送相關資料，央行也將持續辦理專案金檢，掌握不動產貸款辦理情形，並督促銀行落實選擇性信用管制措施。

外界關注央行對房市態度，楊金龍說，「如果我們（對房市管制成效）很滿意，會放鬆第7波選擇性信用管制，但很顯然是沒有」。他進一步指出，央行理事一致認為管制應該持續。

媒體追問，央行將自主管理改善計畫回歸銀行內部控管，是否透露鬆綁訊號，楊金龍強調，央行只是希望給予銀行較多彈性。

楊金龍說明，過去1年，銀行須按季提出改善目標，但不少銀行反映實務操作須考慮很多因素，填報預測目標時，往往跟實際情況落差較大，引發諸多抱怨。央行這次調整原本考慮頻率比照過去，每季報送資料，後來認為這樣太寬鬆，便把頻率縮短為1個月，「1個月算很嚴格」。

楊金龍表示，銀行自主管理不動產貸款總量回歸銀行內部控管，但有2前提，第1是按月向央行報送相關資料；第2，央行持續辦理專案金檢。如果央行認為銀行提報的資料不理想，會要求銀行來談，專案金檢則檢視資料是否正確，並聚焦有無挪移科目，因為過去發現許多銀行將部分屬於信用管制的科目挪到週轉金下。

另外，楊金龍透露，央行理事希望價格也能夠有些調整，現在未達到軟著陸條件。

媒體追問，央行認為房價應修正多少，才能達到軟著陸的目標。楊金龍回答，很難給予明確數字，軟著陸關鍵在於金融市場是否能承受房價修正；如果不影響金融穩定，就算房價修正20%也可以接受，反之若影響金融穩定，那就是硬著陸。

楊金龍以「大象轉身」形容房市管制，大象轉身要慢慢轉，央行希望不動產貸款集中度下降，現在大象（房市）已經轉到一定程度，只是理事一致同意政策仍需持續；至於要到什麼條件才會鬆綁，不宜在此做太多說明，以免外界誤解訊息，反而影響市場。（編輯：潘羿菁）1141218