央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國際金價每盎司衝破4500美元，再創歷史新高。中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調整資產配置策略而增持黃金，是今年金價上漲關鍵因素，但美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。

國際金價今年來屢創新高引發關注。央行報告指出，國際金價大幅上漲，主要反映投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張，以及各國政府債務負擔攀升等因素影響，將部分資金分散至黃金，包含黃金ETF，推動金價上漲。

市場關注全球央行所持有的黃金市值，超越所持有美國公債金額，央行對此解釋，實際上各國央行黃金持有量的增幅，仍小於所持有美國公債增幅；也就是說，央行持有黃金市值超越美國公債金額，是反映國際金價大漲。

至於部分國家央行增持黃金，央行說明，主要集中於少數5國，且各有考量因素，俄羅斯、中國大陸、波蘭是政治戰略考量，土耳其因本國幣值不穩，印度則是文化因素。

央行表示，近年來地緣政治風險升高，尤其俄烏戰爭以來，美元武器化疑慮導致市場「去美元化」聲浪增強，爾後美國總統川普上任，經貿政策的高度不確定性，更加深市場「疑美論」觀點，促使投資人出現增持黃金或其他替代資產配置的動機。

不過從資金流向及市場持有結構等數據觀察，央行認為，近期金價漲勢主要由民間投資人的需求所推動，且因全球央行在黃金持有量的增幅0.6%，仍小於美國公債的增幅2.5%，外國投資人持有美國公債規模也持續創下新高，顯示各國投資人雖尋求資產配置多元化，但沒有出現大規模拋售美債的結構性轉變。

央行分析，「去美元化」觀點使市場進行多元化投資，但從美國公債債信及投資報酬率來看，憑藉無可取代的市場深度、高流動性與相對優勢的國家信用評等，美債是已開發國家債市中表現最佳者，美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。（編輯：林克倫）1141227