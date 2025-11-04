央行：新台幣趨穩 市場勿臆測匯率以免影響預期心理

（中央社記者潘姿羽台北4日電）新台幣匯率5月初經歷升值風暴，而後在央行大力穩匯之下趨於穩定，針對近日有媒體報導匯率可能出現大幅波動，央行晚間發新聞稿強調，長期以來，新台幣匯率相對其他貨幣穩定，也請市場勿以臆測方式評論匯率，以免影響預期心理。

央行今天晚間發布新聞稿指出，近期部分媒體報導指「雖然新台幣年內已升值逾6%，但本季仍預期升值2%至30.2元」、「美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動」，實際上，影響匯率的因素眾多，不易預測，籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式評論匯率走勢，以免市場產生單向預期，影響國內匯市秩序及穩定。

央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定。央行表示，未來仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率的動態穩定。

回顧今年新台幣走勢，央行表示，114年5月初，市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，並指稱新台幣匯率恐升值至年底的28元，甚至更低匯價，國內廠商產生非理性拋匯，外資藉機大量且集中匯入資金，導致今年第2季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

央行接著說明，在此期間，央行基於職責適時進場調節，請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

央行表示，今年第3季起，央行上述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值預期，新台幣對美元匯率由7月3日的28.828元開始回穩，11月4日收盤匯率為30.906元，新台幣對美元匯率回貶6.7%，顯示媒體評論匯率報導純屬猜測。（編輯：林淑媛）1141104