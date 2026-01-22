央行：新青安可能影響房市穩定 凸顯政策平衡重要性

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行於新出爐的季刊中，以專文評論2020年以來台灣健全房市措施的政策效果，值得注意的是，內容對於新青安房貸方案的看法正反皆有，點出新青安雖有助青年購屋，但可能影響房市穩定，凸顯政府政策應在這2大目標間取得平衡的重要性。

央行最新一期季刊在「評估2020年以來我國相關健全房市措施的政策效果」專文中，探討近年台灣房市政策，以及2020年以來央行實施選擇性信用管制政策成果。

廣告 廣告

央行報告指出，2020年以來的1至5波信用管制政策對受管制對象確實產生顯著影響，但根據區域層次分析結果顯示，對整體房貸市場影響相對有限，因台灣房貸市場主力在第1戶房貸；若要對整體房貸市場產生顯著效益，須對第1戶房貸進行信用管制，這顯示央行最近實施的第7波信用管制政策，將管制重點轉向第1戶房貸可能是正確方向。

央行實施選擇性信用管制期間，另個對房貸市場與房屋購買價格有重要影響的政策為2023年8月推行的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（簡稱新青安貸款）。

相較於舊制，新青安將貸款額度提高至新台幣1000萬元，並延長貸款年限至40年，同時提供5年寬限期，加上新青安方案提供更具競爭力的優惠利率，介於1.565%至1.865%之間，遠低於一般房貸2%以上的利率水準，這些變革大幅提升方案的吸引力。

報告中寫道，隨著新青安貸款使用率的增加，將對整體房貸市場與房屋交易產生影響，特別是新青安可能部分抵銷央行透過選擇性信用管制政策穩定房市的效果，這凸顯政府在推動青年購屋協助與房市穩定2大政策目標之間，取得平衡的重要性。

不過內容也提及，第7波選擇性信用管制政策已將管制重點轉向有房者新增第1戶房貸，且從要求無寬限期開始，而非直接限制貸款成數，這種漸進式做法，應能在維持市場穩定的同時，達到適度調節的效果。（編輯：潘羿菁）1150122