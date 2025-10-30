央行：穩定幣為貨幣 金管會：評估擴大開放

金管會主委彭金隆表示，《虛擬資產服務法》未來子法可討論兩大開放方向，包含發行商是否可擴及非金融業，以及是否要發行衍生性商品。（黃世麒攝）

立法院財政委員會30日審查《虛擬資產服務法》草案，金管會主委彭金隆表示，未來子法可討論兩大開放方向，包含發行商是否可擴及非金融業；以及是否要發行衍生性商品。

賴士葆與郭國文等多位立委昨日關心穩定幣規範與發展，彭金隆表示，穩定幣是全球虛擬資產重要的發展焦點，國際間最多的發行商還是金融機構，但也有非金融機構發行，如香港允許電商發行；錨定美元的USDT跟USDC也都是非金融機構發行。

台灣的規範主要是參考歐盟加密資產市場監管法案（MiCA）規定，雖沒有明文規定只有金融機構可以發行，但基於審慎原則，日後子法會有關於穩定幣的規範，金管會傾向優先由金融機構先行。未來《虛擬資產服務法》上路，子法將提供更明確的遊戲規則，形成可控且開放的市場生態。

郭國文問及，是否要擴大至發行衍生性商品，彭金隆表示，子法中也有規範「經其他經主管機關同意」等於是為衍生性商品保留空間，未來也會視市場發展與業者的經營狀況和風險管控能力，逐步放寬。

彭金隆表示，未來虛擬資產服務業者中，交易所將是監理強度最強的，因為他們業態較多，因此資本門檻和內控要求會更高。

賴士葆則問及，穩定幣算不算貨幣？央行副總裁朱美麗回應，穩定幣有支付功能，可視為是貨幣。央行補充道，穩定幣是私人發行的數位貨幣，要符合虛擬資產管理相關規範，若與法幣1比1掛鉤，就屬私部門發行的數位貨幣。

彭金隆則表示，依據專法，穩定幣的定義是指表彰與單一或者多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定的虛擬資產。

外界關心，是否穩定幣、虛擬資產服務明年就可以上路？彭金隆表示，依照規範，是立法院通過專法的半年內，金管會要公布相關子法，所以上路的時間要看立法院審議。