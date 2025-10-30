央行：穩定幣發行若為非金融機構 將致銀行存款流失

中央銀行今天(30日)在立法院財政委員會透過書面報告首度表態，將和金管會共同研擬未來境內虛擬資產服務商的相應子法規範，未來穩定幣發行人於申請發行許可前，金管會將洽商央行意見。目前金管會仍只限於金融機構發行穩定幣，央行業務局長謝鳳瑛在答復立委質詢時指出，如果是私部門、非銀行機構發行穩定幣，會衝擊銀行體系存款流失。

央行業務局局長謝鳳瑛說：『(原音)其實重點還是在影響到金融體系的存款。因為今天如果是私人私部門，某一個非銀行機構去發行穩定幣，那是不是你要把資金吸到這個非銀行機構本身，那用戶一定會從銀行的存款提出來，放到這些私部門機構去發行穩定幣，所以其實比較衝擊的應該是銀行存款這個體系。』

立委也關注央行如何定義穩定幣？穩定幣是否為貨幣？央行副總裁朱美麗表示，穩定幣有支付功能，可以視為貨幣。謝鳳瑛則補充，穩定幣是一種私部門發行的數位貨幣，符合虛擬資產管理法規範，如果和法幣1比1掛鉤，就屬於私人部門發行的數位貨幣。(編輯：許嘉芫)