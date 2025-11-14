央行、美財政部發布聯合聲明：重申不操縱匯率原則 干預資料改每季公布

中央銀行LOGO。李政龍攝



我國中央銀行與美國財政部就匯率議題達成共識，並於今（11/14）日晚間8時30分（美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明，央行表示，此份聲明延續台美雙方長期溝通的原則，重申不應操縱匯率，避免阻礙國際收支調整或取得不公平的競爭優勢；同時確立匯市干預應以因應匯率過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。

央行指出，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見，本次台美聯合聲明內容，係由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。

廣告 廣告

央行說明，央行並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅的磋商談判，本次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。

央行強調，本次台美聯合聲明內容主要係延續央行與美國財政部雙方長期溝通原則，一是不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；二是干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。而前述原則與央行現行匯率政策之實務操作一致。

央行也提到，經與美方磋商後，本行承諾自本年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

另外，雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值，未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

更多太報報導

《經濟學人》指控新台幣低估! 央行引iPhone指數反擊：大麥克指數失準

央行：台灣所得不均度全球偏低 政府社福移轉助縮小貧富差距

外匯存底連兩月站穩6000億美元大關！央行揭10月新台幣貶值主因