央行：詐團冒名央行稱款項卡住須先繳費 民眾勿輕信

（中央社記者潘姿羽台北12日電）中央銀行今天透過臉書粉絲團貼文指出，近期出現假冒中央銀行的電話，要求民眾繳款以解除國外匯入款卡住情形，這些都是詐騙，民眾勿輕信，若有疑問可向165反詐騙專線或往來銀行了解。

央行今天發文指出，近期出現假冒央行的電話，聲稱民眾有一筆國外匯入匯款卡在中央銀行無法解款，需要提供銀行帳號、提款卡及密碼等資訊，要求民眾先繳「稅金」、「手續費」或「解款費」才能入帳，央行強調「這全部都是詐騙」。

廣告 廣告

央行表示，國外匯入款的通知及解款，都是由商業銀行辦理，不會經由中央銀行，而且凡是要求「先付款」才能拿到款項都是詐騙。

央行進一步指出，民眾若遇到這類行為，應該立即掛電話，不要提供任何帳號、個資，若有疑問可向165反詐騙專線或往來銀行查證；如果有來自國外的不明匯款，也要提高警覺。（編輯：林淑媛）1141212