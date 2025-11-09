央行「護國金庫」隱身地曝光！進去須過5關卡

生活中心／楊佩怡報導

在新北市新店區通往烏來的山區深處，隱藏著一座長年籠罩在神秘色彩下的「文園金庫」。這座由中央銀行管轄的庫房，儲存著國家龐大的黃金資產，由於其價值連城，數十年來一直由憲兵部隊重兵駐守、戒備極為森嚴。直到1990年代，經過媒體曝光及立委、監委的實地視察，這座祕密金庫的存在才正式獲得外界證實。





央行「護國金庫」存放1.6兆元黃金！「藏身地點曝光」進去須先過5關卡

文園金庫在運送黃金時，會選在深夜時，並由警方荷槍實彈的護航。（示意圖／民視新聞資料照）

根據《聯合新聞網》報導，文園金庫的外觀低調，被茂密的樹林所環繞，一般前往烏來的遊客難以察覺。且文園金庫沒有任何招牌，周圍圍牆上佈滿層層鐵絲網，看起來就像是一座普通的軍事營區。金庫內部採用山洞式設計，防禦規格達到最高等級。不僅設有警鈴、防爆鋼板和震動感應器，要進入庫房，必須通過五道難關。

此外，文園金庫所有的開關由電腦精密操控，且鑰匙和密碼皆由專責人員分開保管，確保萬無一失。平時由央行人員輪班值守，外圍則有上百名憲兵組成的連隊負責安全巡邏。運送黃金的時間，通常會選在夜深人靜的時候，並由荷槍實彈的警察以強大火力護航，保護措施可謂滴水不漏。

文園金庫藏身在深山裡，被樹叢包圍，一般人很難察覺。（圖／民視新聞資料照）

而文園金庫內的黃金儲備，僅有少部分是來自於1949年前後輾轉運抵台灣的資產，絕大部分是後來中央銀行向美國大舉購入的。這批黃金的核心用途是作為新台幣發行的強大後盾與價值依據，被視為國家的「定海神針」，央行並無計劃將其出售變現。據悉，早在1993年，金庫的黃金總量就高達421公噸；而最新的官方資料顯示，台灣目前的黃金存量已高達3162萬盎司，市值估計約543.64億美元（約新台幣1.67兆元）。不過值得一提的是，早年從中國大陸運來的黃金，因非高純度且長期存放於潮濕的山洞庫房內，其外觀光澤已經黯淡，甚至出現鏽蝕痕跡，與大眾印象中閃閃發光的黃金形象略有不同。





原文出處：央行「護國金庫」存放1.6兆元黃金！「藏身地點曝光」進去須過5關卡

