央行「馬年紀念套幣」亮相！每套2450元 今起開放預購

央行今(6)日公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，限量9萬套，每套售價新臺幣2,450元。央行表示，民眾可於今日上午10時起至1月12日網路預購，1月29日起則開放臺灣銀行臨櫃購買，網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。央行提醒，若預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單。

央行指出，「丙午馬年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。

「丙午馬年生肖紀念套幣」銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，每套售價新臺幣2,450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行表示，民眾可於臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。

