【央行Q4理事會3-1】坦言「處理新青安代價高」 楊金龍：對房市基調仍緊

央行總裁楊金龍說明決議內容，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。廖瑞祥攝



中央銀行今（12/18）日召開今年最後一季的理監事聯席會議，對於外界高度關注的房市管控措施，總裁楊金龍表示，自明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，此舉並非甩鍋給銀行，或對放寬管控房市，銀行仍必須「每月」向央行提交相關資料，「太離譜的時候」，請銀行來喝咖啡，央行也會辦理專案金檢，「對房市基調還是緊的」。

央行今天召開第4暨理監事聯席會議，針對去年9月請銀行自主管理未來一年的不動產貸款總量，將於今年底屆滿，央行理事會也同步進行總檢討，並於本次公布相關結果。

廣告 廣告

根據央行最新統計，全體銀行不動產貸款集中度由去年6月底的高點37.61%，至今年11月底降至36.70%；而全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，分別為3.79%、4.81%及0.68%。

央行緊盯銀行「科目搬風」！楊金龍：搭配專案金檢防弊

先前央行以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理不動產貸款具體量化改善方案，當時每季必須提供報告給央行檢視，但本次將不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，是否有鬆綁的意味？加上新青安貸款將於2026年7月31日屆期，央行此舉是否是「另類的豪賭」？

楊金龍強調，雖然不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但必須每個月回報資料給央行，只要發現銀行有任何疏失，就會針對問題進行檢視，「央行考慮很多」，傳遞的訊息是第七波選擇性信用管制並未鬆綁，況且每月回報一次，幾乎是「馬上給、馬上做，算是很嚴格的」。

楊金龍透露，先前金融業務檢查處檢視銀行提供的資料時，曾發現有銀行挪移科目，將選擇性信用管制的科目轉移到週轉金的部分，所以，除了要求銀行提出回報，也會進行專案金檢，以確認是否落實央行的措施，有許多銀行因設定自主管理不動產貸款總量目標感到吃力，也有不少的抱怨，本次調整是給予銀行彈性，實際上央行要花更多時間來緊盯銀行。

不滿意第七波房市管制 憂硬著陸撼動金融市場

對於第七波選擇性信用管制的成效是否滿意？楊金龍搖搖頭直言，如果滿意就會放寬第七波房市信用管制，「現在顯然沒有」，在討論過程當中，有許多理事觀察房價並未下跌，認同第七波房市管制不能鬆綁，也期待房價能夠進行一些調整。

他重申，先前曾經提過大象轉身需要時間，房地產也是同樣的道理，央行期待房市能夠軟著陸，現在尚未達到軟著陸的條件，這與房價調降多少並無關係，而涉及到金融穩定的問題，如果下降2成，卻撼動金融市場，反而不是件好事，恐怕變成硬著陸。

坦言「處理代價高」 收入不佳仍給優貸非好事

此外，新青安貸款將於明年7月底到期，外界高度關注是否續辦及條件是否調整，然而，回顧兩年前新青安上路後引爆買氣，使得央行不得不祭出第七波信用管制和銀行自主管理不動產貸款總量，面對新青安房貸捲土重來，外界關注央行如何看待？

楊金龍表示，新青安貸款目前還未到期，但行政院會審慎檢討，立法院也緊盯後續進度，整體房市政策包含財政部、內政部、金管會和央行，屆時就看結果如何，央行會採取因應措施。

楊金龍強調，新青安貸款堪稱是兩面刃「有好與不好的一面」，政府協助年輕人購屋的立意良好，但銀行也要根據授信5P原則、徵信5C分析法執行，倘若收入狀況不佳，卻給予優惠貸款，「也不是很好」，央行在「處理新青安的代價算高」。

更多太報報導

誰說新青安2.0「三大支柱」不變? 抱怨央行打炒房太凶? 財政部一口氣全澄清

央行利率恐「連七凍」！專家示警房市管制「守更緊」 震盪整理期上看3年

哈塞特入Fed恐降息？央行：勿過度解讀 Fed仍具獨立性