【央行Q4理事會3-2】楊金龍：經濟超預期、政策「緊中帶鬆」 釋3千億資金穩流動性

面對美國聯準會今年啟動降息循環，我國則因經濟成長表現超乎預期，通膨維持在2%以下，我國央行今（12/18）日舉行今年第4季理監事會議，理事一致同意維持政策利率不變，利率政策連續七季按兵不動。總裁楊金龍表示，今年因232條款調查結果推遲，加上美國對高科技產品需求高，對於我國衝擊不大，倘若之後出爐的條件很嚴苛，才會有降息的空間，目前貨幣政策屬於「緊中帶鬆」，所以，維持現行利率水準。

Fed在今年連續三次降息，市場關注央行對貨幣政策的基調和態度。楊金龍指出，美國降息有四個原因，一是受到關稅影響，通膨疑慮仍偏高，下行速度較慢；二是經濟成長表現佳，長端利率並未下降太多；三是因債務龐大，降息可降低赤字的融資成本；四是Fed的獨立性引發疑慮，加上主席任期將屆，央行明年會審慎關注Fed的方向。

楊金龍說，今年初面臨美國對等關稅，以及232條款調查，央行當時憂心，若美國提出的條件苛刻，恐對台灣經濟造成極大影響，尤其國內出口以半導體為大宗，所以，提出降息的空間，然而，直到年底關稅和232條款結果都尚未出爐，卻帶動非常態的出口情況，顯示美國對AI伺服器供應鏈有極大需求，而遲遲未對台灣採取行動。

面對國內產業兩極化問題，楊金龍坦言，歷經全球化之後，兩極化情況較為明顯，台灣今年經濟成長主要受惠AI相關產業，且產品高度集中在電子零組件、資通訊產品等，出口占比為56%，相較於日本跟韓國的出口占比約35%，且產品分散度高，但出口表現並未優於台灣，除了有中國產品的低價競爭，也因美國對等關稅影響，使得傳產表現都不好。

楊金龍強調，為了提供市場有充裕的資金，央行先前承諾採取公開市場操作的方式，從今年9月開始，陸續釋出新台幣3176億元，相當於調降近2.3碼的存款準備率，可以說，目前的貨幣政策是適當、緊中帶鬆，在經濟成長不錯、通膨持續趨緩，央行維持現行利率水準。

