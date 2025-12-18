【央行Q4理事會3-3】匯率不為出口犧牲 楊金龍：外匯如「極端氣候」慎防單邊預期

央行總裁楊金龍以極端氣候來形容外匯市場，強調央行的職責是動態穩定新台幣。廖瑞祥攝



央行總裁楊金龍今（12/18）日在今年最後一次的理監事會議後，對匯率議題發表談話，他強調，在全球金融自由化的背景下，匯率已不再是「產業政策」的一環，央行不可能像過去採取固定匯率制，為了照顧出口商而犧牲幣值穩定，外資近期因AI疑慮下迅速撤離，外匯市場如同「極端氣候」，而央行職責是透過「動態穩定」，以防止市場陷入單向預期的風險。

近期新台幣走勢疲軟，楊金龍分析，外資對台灣股市投入極深，近期金融市場對AI發展產生疑慮，匯出時力道「短期且鉅額」，切勿過度執著於貿易順差高就預期新台幣升值，畢竟目前金融帳交易佔外匯市場 95%，資金流動對匯率的影響遠大於出口商供需。

由於央行在11月中旬與美國財政部就匯率議題發表聯合聲明，是否與「柳樹理論」（Willow Theory）能相互呼應。楊金龍認為，是高度契合（Match），美國身為大型經濟體，對於小型開放經濟體的外匯運作較不瞭解，但經過央行與美財政部長期溝通，美財政部逐漸理解台灣採取調節是為了應對熱錢暴進暴出。

他更以「極端氣候」來比喻外匯市場，有時幾天之內就會把一年的波動走完，要控制並不容易，央行的介入是為了避免市場出現一窩蜂的「單一方向」，達成動態穩定。

駁斥出口補貼論 匯率非工具、預測常落空

對於外界長期質疑央行「阻升不阻貶」以利出口，楊金龍予以駁斥，去年與前年央行是「賣匯」，而今年則是「買匯」進行調節，證明央行會視市場力道進行拿捏，倘若阻貶力道不夠，市場就會往一個方向走。

楊金龍直言，市場認為匯率要有利於出口商，以前新台幣採取固定匯率制，當時匯率是產業政策的一環，隨著金融自由化，匯率不再是產業政策的一部分，「我也沒辦法」，央行首要目標是落實對內對外的幣值穩定，今年5月市場出現許多專家的預測，與現實差距極大，提醒投資人應審慎看待市場預期。

