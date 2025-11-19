央視偷拍！外交官「手插口袋」營造日官員被教訓 矢板明夫曝中國人一事

政治中心／施郁韻報導

中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，與一旁表情嚴肅的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，態度大相逕庭。（圖／翻攝自X平台 @S10408978）

日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，力挺台灣，中國駐大阪總領事薛劍卻嗆聲斬首，中日外交進入緊張狀態。中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，刻意釋出「雙手插口袋」送客畫面，並傳出《央視》在未知會日方的情況下偷拍，引發熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這就是中國人的「精神勝利法」，魯迅筆下的「阿Q」還活在很多中國人的心中。

中日會後，中國官媒《央視》釋出金井正彰要離開中國外交部時，劉勁松雙手插口袋送客的畫面，傲慢又充滿羞辱的肢體語言引發議論。

廣告 廣告

矢板明夫20日凌晨在臉書發文提到，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言後，日中關係再度緊繃。為緩和局勢，金井正彰前往北京與劉勁松會談。

矢板明夫提到，「中國官媒央視會後發布的一段短影片。據說這段影片，是央視記者在沒有經過日方同意的情況下拍攝的。影片中，劉勁松雙手插在口袋裡走出外交部，旁邊的金井正彰微低著頭。這段畫面在中國網路上迅速瘋傳，不少人將其解讀為，日本的官員前來低頭認錯，但中方對此不屑一顧，『顯示了中國的大國地位』。」

矢板明夫說，日方解釋，金井之所以低頭，只是因為正在聆聽翻譯，並非在賠罪，而金井訪問中國的目的，也不是為了道歉，「他是去通知中國，『日方並不打算撤回高市首相的涉台發言』。有趣的是，日本社會對這段影片的反應與中國完全不同，許多日本人並不覺得金井受到羞辱，反而認為真正自取其辱的是中方。有人指出，劉勁松穿的那身類似中山裝的『五四青年服』，看起來像昭和時代日本鄉下的高中制服，而雙手插口袋的姿態，更像一個不愛讀書的小混混。與舉止拘謹、態度溫和的金井相比，兩國外交官的氣質形成鮮明對照。」

矢板明夫提到，劉勁松近期接待日本代表時，經常穿這套服裝，可能是受到過去港劇《精武門》的影響，劇中陳真身穿類似服飾痛擊日本浪人，成為好幾代中國觀眾的共同記憶。「或許劉勁松穿著這套衣服，是想向國內傳遞『正在修理日本人』的訊息。」

矢板明夫接著說，中國作家魯迅曾經在小說《阿Q正傳》中提出「精神勝利法」的概念，來諷刺一種自我安慰的方式，面對不利局面時，不反思、不改變，而是透過扭曲事實來讓自己在精神上「贏」。「比如說被人打了一頓之後，面對毆打自己的人的背影，小聲地自我安慰說『這是兒子打老子』，瞬間心裡就取得平衡了。」

矢板明夫點出，「精神勝利法是一種自我欺騙，也是一種自我催眠。《阿Q正傳》已經出版100年了，但是阿Q還活在很多中國人的心中。不透過溝通解決問題，卻想靠穿著象徵抗日的服裝、雙手插口袋來取得心理優勢的劉勁松司長，就是活脫脫的寫照。」

更多三立新聞網報導

各懷鬼胎！她20字評鄭黃會 諷2黨主席「背叛履歷豐富」藍白合不會成功

公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆粗口回嗆 重開新IG遭抓「道歉全刪了」

打到自己人！中國逾49萬張赴日機票取消 專家爆：中國航空衝擊比日本大

陸媒瘋傳「台灣人準備好防彈衣」！憂兩岸戰爭 影片曝遭酸

