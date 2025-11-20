央視偷拍｢插口袋輕蔑送客｣？矢板明夫：阿Q還活在很多中國人心中

中國官媒貼出「劉勁松雙手插口袋」照片，引發輿論熱議。 圖 : 翻攝自三木慎一郎X

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中關係近期因日本新任相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日赴北京磋商，中共官媒卻刻意釋出「雙手插口袋」輕蔑送客畫面，營造日本官員聽訓的場景。資深媒體人矢板明夫直言，這就是中國人的「精神勝利法」，「阿Q」還活在很多中國人的心中。

矢板明夫在臉書發文寫道，高市早苗的「台灣有事」發言之後，近日日中關係再度緊繃。為緩和局勢，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日前往北京與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。引發輿論熱議的不是會談內容，而是中國官媒央視會後發布的一段短影片。

矢板明夫指出，據說這段影片，是央視記者在沒有經過日方同意的情況下拍攝的。影片中，劉勁松雙手插在口袋裡走出外交部，旁邊的金井正彰微低著頭。這段畫面在中國網路上迅速瘋傳，不少人將其解讀為，日本的官員前來低頭認錯，但中方對此不屑一顧「顯示了中國的大國地位」。

矢板明夫續指，後來透過日方的解釋才知道，金井之所以低頭，只是因為正在聆聽翻譯，並非在賠罪，而金井訪問中國的目的，也不是為了道歉。他是去通知中國「日方並不打算撤回高市首相的涉台發言」。有趣的是，日本社會對這段影片的反應與中國完全不同。

矢板明夫表示，許多日本人並不覺得金井受到羞辱，反而認為真正自取其辱的是中方。有人形容，劉勁松穿的那身類似中山裝的「五四青年服」，看起來像昭和時代日本鄉下的高中制服，而雙手插口袋的姿態，更像一個不愛讀書的小混混。與舉止拘謹、態度溫和的金井相比，兩國外交官的氣質形成鮮明對照。

矢板明夫提到，網路上還有人惡搞劉勁松的照片。據說他近期接待日本代表時，經常穿這套服裝，可能是受到過去港劇《精武門》的影響，劇中陳真身穿類似服飾痛擊日本浪人，成為好幾代中國觀眾的共同記憶。或許劉勁松穿著這套衣服，是想向國內傳遞「正在修理日本人」的訊息。

矢板明夫解釋：「中國作家魯迅曾經在小說《阿Q正傳》中提出『精神勝利法』的概念，用來諷刺一種自我安慰的方式：面對不利局面時，不反思、不改變，而是透過扭曲事實來讓自己在精神上『贏』。比如說被人打了一頓之後，面對毆打自己的人的背影，小聲地自我安慰說『這是兒子打老子』，瞬間心裡就取得平衡了。」

矢板明夫狠酸：「精神勝利法是一種自我欺騙，也是一種自我催眠。《阿Q正傳》已經出版100年了，但是阿Q還活在很多中國人的心中。不透過溝通解決問題，卻想靠穿著象徵抗日的服裝、雙手插口袋來取得心理優勢的劉勁松司長，就是活脫脫的寫照。」

