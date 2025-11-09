央視公布沈伯洋收錢影片 本人反問：證據呢
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
民進黨立委沈伯洋今(11/9)表示，《央視》上架了他的偽紀錄片，卻又諸多造謠，奉勸《央視》做好內宣就好，台灣跟中國是一邊一國，兩邊互不隸屬，別羅織罪名，把手伸到台灣。
沈伯洋近日遭中國重慶公安局認定為台獨頑固份子，立案調查，而中國官媒《央視》在今日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可以透過國際刑警組織等，對沈全球抓捕。
沈伯洋下午回應，《央視》非常辛苦地，幫他做了7分半鐘的偽紀錄片，非常辛苦，但內容還是充斥諸多造謠，甚至提到他又收了台商多少錢、美國多少錢，這跟國民黨立院黨團總召傅崐萁有何差別？傅也是一直說他在美國有3棟房子，結果拿不出證據。
沈伯洋說，若真如傅、中共所說，自己真的那麼有錢的話，那你們已經欠他不知道多少棟房子跟幾億美金。
沈伯洋表示，中國好歹是泱泱大國，卻把手伸到其他國家，用官方媒體造謠，實在不可取，何況《央視》最近做了習近平的影片，時間都還不到7分半。
沈伯洋說，要敬告《央視》，做好內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，兩邊互不隸屬，別妄想羅織罪名，把手伸到台灣。
