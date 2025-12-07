央視報導台灣慰安婦歷史竟扯「反賴」 婦援會怒斥：立即更正道歉

央視採訪婦女救援基金會，卻將台灣慰安婦歷史變成政治攻防。（資料畫面）

中國中央電視台（央視）日前針對台灣慰安婦歷史，採訪婦女救援基金會，訪前承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作；沒想到報導曝光，竟是以「反賴反戰 台灣各界批判民進黨媚日謀獨」為題，批總統賴清德數典忘祖、充當日本淡化殖民統治非法性和侵略性的幫手。婦援會今（7日）發聲明，要求央視更正道歉，強硬表態反對中國對台文攻武嚇，強調支持國防戰備。

央視5日播出的報導內容，稱慰安婦問題讓台灣人民徹底淪為二等公民，民進黨當局卻充當日本淡化殖民統治非法性和侵略性的幫手，更指總統賴清德「讓台灣人當日本馬前卒」，標題更直接定調為「反戰反賴，台灣各界批評民進黨媚日謀獨」，將歷史傷痕變成政治操作，試圖挑撥台日關係。

婦援會今天發布聲明，指出央視之前以二戰結束80週年專題為名前來採訪，並承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，基於教育使命同意拍攝，但12月5日播出的報導中，「中國央視刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽與損害本會與阿嬤的聲譽」。

婦援會強烈反彈，批評央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導，要求立即更正與道歉；否則未來將全面拒絕央視採訪。另外也罕見提到主張和平即反對侵略，基金會反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備。

婦援會最後強調，將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。





