央視大罵高市早苗「搞事」：腦袋被驢踢

▲日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿。圖為高市早苗在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，將日中關係推向緊張。儘管口水戰越演越烈，但北京當局似乎無意緩和氣氛，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」，破口大罵高市早苗的「腦袋被驢踢了」。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」12日發表題為《奉勸搞事早苗不要滿嘴噴糞》的文章，直呼高市變成了「搞事」，並指高市早苗最近談及台灣問題時口出狂言，暗示武力介入台海可能性，引發批評，而高市早苗表示，自己的發言符合「政府既有見解」，不會撤回或取消。

廣告 廣告

文章直言，這些年日本首相都「短命」，最近五年已經歷4人6任首相，但像高市早苗這麼「不想幹」的還是頭一個，「『台灣有事，就是日本有事』，這話，高市早苗是怎麼敢說出口的？莫非她的腦袋被驢踢了？」

文章稱，高市早苗「靠搞事上位」，撈取政治資本，是個不折不扣的投機分子，又指其為達成目標而不顧恩情，忘恩負義。如今在公民黨退出自民黨執政聯盟，高市早苗政府失去眾議院穩定多數，政權基礎搖擺，在這樣的局面下，高市早苗需要「破局」。

文章續指，「高市又需要搞事了——炒作台灣問題，似乎是一種路子。高市早苗一邊尋求大幅增加防衛預算，一邊將台灣問題和『日本存亡』掛鈎」。

文章最後還稱，「對於高市早苗這樣一個愛搞事的政客而言，除了算計之外，得多些『算大帳』的考量。再如此毫無底線地『滿嘴噴糞』，高市恐怕要付出代價了！」

高市早苗7日在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發沖突東京可能採取軍事行動。

在此之前，日本領導人在公開討論類似問題時，一直避免提及台灣，以維持東京與其主要安全盟友美國共同采取的「戰略模糊」立場。

日本朝野呼籲驅逐中國外交官薛劍

在高市早苗發言次日，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X（舊稱推特）發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引爆日本輿論憤怒，批評薛劍的說法「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣。」

日本政府此表示「極其不當」，並向北京提出交涉。日本朝野也嚴厲譴責薛劍的死亡威脅言論，認為這不僅侮辱了首相高市早苗，也是「對日本國與日本國民的侮辱，並損害日中關係」，要求日本政府採取包括宣布其為「不受歡迎人物」予以驅逐等嚴厲措施。

有觀察人士分析指出，薛劍的言論將中國國家主席習近平與高市早苗在日前APEC峰會期間會面時努力營造的緩和氣氛一掃而空，且從中國外交部發言人迴避薛劍言論，以及官媒大罵高市早苗的舉動來看，顯然薛劍的言論是獲得北京支持的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國戰狼外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩：不會撤回發言

中國駐大阪總領事薛劍竟恐嚇「砍高市早苗腦袋」 刪文後又開嗆

高市早苗重磅表態！若台海衝突「日本不排除行使集體自衛權」