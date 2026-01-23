央視女記者菜英文！超破口說問大內宣語彙「斬殺線」，美財長：我聽不懂。圖／翻自@ji_chunsheng

瑞士達沃斯（Davos）近日正舉辦世界經濟論壇（WEF）年會，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也趁此機會召開記者會，其中輪到中國《央視》記者提問時，該名女記者的英文，讓許多網友感到「驚訝」，因為她大膽採用「中式英文」提問，而且口語相當不順。

在記者會上，這名央視女記者對貝森特提問「斬殺線」（kill line），但是「斬殺線」是中國國內自創的特有詞彙，歐美英語系國家目前並未使用該詞彙。因此當央視女記者問到「斬殺線」相關問題時，貝森特疑似聽成「Q line」，這是美國退稅項目之一，因此貝森特在回答時，都聚焦在川普的財稅政績上，批評拜登時代無法讓更多百姓受益。

廣告 廣告

由於貝森特的回答，沒有回應「斬殺線」，因此央視女記者再次提問：「斬殺線...所以您認為斬殺線存在於美國嗎？」接著貝森特：「我...我無法...」央視女記者：「所以您認為斬殺線...恩...遇見一個大的...恩...一個大的花費...所以讓中產階級...恩...到財政xx....存在於美國？」

這時貝森特直接回答：「我沒辦法理解你的問題，我相信你也沒辦法理解。」這時主持人就直接打斷央視女記者的提問，並讓其他記者提問。

許多網友看到這位央視女記者的表現，紛紛直呼：「央視耶！不是國家菁英，英文這麼爛？」、「這些題目都可以事先準備好的，連照念都不會念？」、「狂了！斬殺線是中國特有流行語，老美根本聽不懂，這樣直接翻kill line，太粗暴了！」

「斬殺線」來由

「斬殺線」一詞相信最早源於去年11月Bilibili平台上，一名創作者「Squid King」的影片，「Squid King」在影片中講述自己在美國的所見所聞，包括挨餓的外送員、萬聖節敲門討食的孩子、受傷卻被醫院拒收的勞工等悲慘故事。

之後中國官方將其放大渲染，並創造新名詞「斬殺線」，形容美國經濟衰敗、導致美國人民不聊生。除此之外，中國官方透過官媒和社群，不斷讓「斬殺線」相關討論成為熱議，也因此「斬殺線」成為近兩個月來，中國國內最熱門的流行語彙。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／川普再談格陵蘭：我不會動武 只想要一塊冰保護世界

41J肉聲／川普炫耀執政周年政績 大力甩書嚇死人！再提台積電

金正恩視察溫泉池 看女生出浴笑開懷

21歲女兒「被囚禁3年」活活餓死！虎媽敲門沒回應卻不救「放任3天才清屍」