央視威脅全球抓捕沈伯洋 陸委會：中國對台灣沒有管轄權

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對我國民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋立案偵查，引發國際關注。（翻攝自臉書@沈伯洋）

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對我國民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋立案偵查，引發國際關注。對此，陸委會今日表達嚴厲譴責，重申中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每位國民的安全。

中國重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子沈伯洋進行立案偵查，中國官媒《央視》今（9日）發布影片「起底台獨沈伯洋」，威脅會全球抓捕。對此，沈伯洋直呼不可取，酸央視的「偽紀錄片」滿是造謠，敬告《央視》做好內宣即可，因為台灣與中國一邊一國，兩邊互不不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來」。

廣告 廣告

陸委會今日指出，針對中共官媒今日發的影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。「我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」

陸委會強調，包含本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。最後，陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

今年1至10月赴中失聯、遭關押178人 陸委會示警風險大幅增加

西門町伴手禮店疑坑殺觀光客 網友：小泡芙1盒要220？

蕭美琴訪歐演說「網友造謠台灣捐80億歐元交換」 總統府已報警