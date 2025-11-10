央視威脅通緝沈伯洋 侯漢廷預言結果：台獨分子越來越囂張

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》昨(9)日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。對此，新黨市議員侯漢廷認為沈不會被抓捕，並直言大陸很多制裁在這幾年沒有所謂實際手段，台獨分子才會越來越囂張。

侯漢廷昨在政論節目《週末大爆卦》中指出，大陸不會對沈伯洋展開抓捕，「紙老虎的成分居多」，因為大陸曾經發佈過很多台獨頑固分子名單、制裁名單，這些人現在還是活蹦亂跳，而沈伯洋日前因此事質詢外交部、陸委會，只是說明自己的膽小。

廣告 廣告

侯漢廷諷刺表示，沈伯洋應該要仿效烈士，自己前往大陸，說「趕快來抓我」，現場全程直播被老共抓了；侯也強調，大陸至今很多制裁並沒有所謂實際的手段，也難怪台獨分子會越來越囂張、猖狂。

話鋒一轉，侯漢廷指出，細看共諜吳石等人的判例，都是說這些人意圖顛覆國家而有罪，大家對要顛覆國家的共產黨員深惡痛絕，但為何對於台獨沒有同等痛恨呢？兩者同樣要顛覆國家，但對於台獨卻予以包容，這是最大的荒謬，是極度的不對等。

針對《央視》製作「起底台獨沈伯洋」影片，沈伯洋昨反批《央視》影片充滿造謠，批評別妄想用羅織罪名方式，把手伸入台灣；警政署昨也明確表示台灣的言論自由受到憲法保障，將會以最嚴謹的態度來維護國民的安全以及尊嚴，以確保國人不因為自身的言論或是政治立場而受到跨國的威脅。

【看原文連結】