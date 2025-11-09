央視揚言全球抓捕 沈伯洋：一邊一國別妄想羅織罪名

（中央社記者陳俊華台北9日電）媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。沈伯洋今天說，央視影片充滿造謠，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他主權國家裡；台灣跟中國是一邊一國，別妄想用羅織罪名方式，把手伸到台灣。

媒體報導，中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞今天上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。

沈伯洋對此透過影片回應表示，央視在假日還辛苦製作7分30秒的「偽紀錄片」，內容充滿造謠，甚至提到他收了台商、美國多少錢，這就跟國民黨立委傅崐萁指他擁有3棟美國房產，卻拿不出來證據。

廣告 廣告

沈伯洋說，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他主權國家裡，用官方媒體造謠的方式，說真的實在是不可取，更不要講近期央視做中國領導人習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘，「敬告央視，認真做你們的內宣就可以了」。

沈伯洋表示，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到台灣來。（編輯：林克倫）1141109