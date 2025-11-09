央視揚言全球追捕沈伯洋 外交部斥中國典型跨境鎮壓

（中央社記者楊堯茹台北9日電）媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。外交部今天駁斥這是中國典型「跨境鎮壓」舉措，公然挑戰國際法，並促請國際社會共同譴責中國不當行徑，也呼籲中共停止恫嚇台灣人民。

媒體報導，中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞今天上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。

外交部下午透過新聞稿嚴正駁斥及譴責，並指出這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序。

外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

外交部表示，針對中國對台灣人民施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，台灣政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護台灣人民應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。

外交部強調，對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的台灣人民，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外民眾的安全。（編輯：楊凱翔）1141109