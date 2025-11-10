央視揚言「全球抓捕」沈伯洋 警政署發聲：不容外部勢力干預

中國公安日前宣布將對民進黨立委沈伯洋進行立案偵查。(資料畫面)

中國官媒《央視》昨（9日）發布名為「起底台獨沈伯洋」的專題報導，聲稱可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」。對此，警政署發聲表示，絕不容任何外部勢力以政治指控或恐嚇威脅進行干預。

中國重慶公安日前宣布將對被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》昨（9日）也發布名為「起底台獨沈伯洋」的專題報導，指控他涉嫌從事「分裂國家」的行為，並引述所謂法學專家的言論，聲稱可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」與「跨境司法合作」，引發台灣社會高度關注。

對此，沈伯洋回應表示，長達7分半鐘的偽紀錄片充滿造謠，台灣與中國是互不隸屬的關係；陸委會及外交部均痛批，中共妄圖迫使台灣民眾自我審查，形塑寒蟬效應，為中國典型的「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行，台灣政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑。

警政署昨（9日）也發出聲明指出，台灣的言論自由受到憲法保障，是基本人權，人民依法享有政治參與以及思想表達的權利，絕對不容許任何外部勢力以政治上的指控或是恐嚇威脅的手段來進行干預。對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預台灣言論環境的行為，警方必然會依法進行偵辦，絕不寬貸。同時呼籲台灣民眾切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》或是《反滲透法》等相關規定。

★《鏡新聞》提醒您，犯法行為請勿模仿。





