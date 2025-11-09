央視撂話「跨國抓捕」沈伯洋 本人嗆聲：台灣人沒在理中共

（圖／翻攝央視網）





重慶市公安局對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。中國官媒央視9日以長篇專題報導「起底台獨沈伯洋」，還揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。對此，陸委會嚴厲譴責中共企圖以「跨國鎮壓」恫嚇國人。

針對北京威脅「跨國鎮壓」，沈伯洋透過臉書反擊，今天央視大篇幅，做了七分半關於他的偽紀錄片，威脅全球通緝。沈伯洋嗆聲，「首先，不要每次我預測你們要做什麼，你們就做什麼好不好？要有創意啦」。「再者，中共大概想要轉移注意力，畢竟美琴和小英出訪。」

廣告 廣告

沈伯洋說「不過中共又失敗了，因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares 台灣人真的沒在理中共。」

陸委會指出，針對中共官媒發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，大陸委員會予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。陸委會認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

更多新聞推薦

● 桃市「海洋奇緣」市民聯合婚禮 張善政化身船長帶領新人航向幸福