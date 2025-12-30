央視播共軍無人機「俯瞰台北101」 邱毅唱衰：台灣防空被突破，精準斬首輕而易舉

（圖／翻攝邱毅臉書）





解放軍進行圍台軍演，中國官媒釋出解放軍無人機視角俯瞰台北101影片，震撼台灣輿論。前立委邱毅指出，該無人機為「TB-001雙尾蠍」察打一體大型無人機，不僅航程遠、具備精準打擊能力，更象徵台灣長期自誇的防空體系已遭突破，雙尾蠍無人機如入無人之境，「若要執行精準打擊的斬首行動，只怕也是輕而易舉」。邱毅直言，賴清德日前上綠媒專訪公開奚落解放軍、挑釁言論，正是引發解放軍隨後圍台軍演的關鍵導火線。

邱毅在臉書表示，一張中國無人機俯瞰101的照片，在大陸央視播出以後，震撼了台灣全社會，這次台灣人民不再無感了。

邱毅指出，這架無人機就是TB 001雙尾蠍無人機，是察打兩用的大型無人機，其航程8000公里，作戰半徑4000公里，可攜帶空對地導彈，又具有雷達匿蹤的隱身功能。

邱毅直言，雙尾蠍無人機過去繞島巡航，多次在台東空域飛行，對台軍已不是新鮮事。但這次出現在台北上空，其拍攝的101和松山機場超清照片，證明台灣誇耀的防空能力已被突破。雙尾蠍無人機如入無人之境，若要執行精準打擊的斬首行動，只怕也是輕而易舉。

邱毅砲轟，12月28日賴清德剛接受綠媒專訪，在台獨主持人面前公開奚落解放軍，指解放軍就是實力不夠，所以才不敢武統台灣。這句充分挑釁的狂言狂語，果然引來次日解放軍的圍島軍演。怪不得台灣人民已視賴清德為災星，800多萬人連署要彈劾他。

