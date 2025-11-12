央視播軍演片見「這3字」！小粉紅自嗨：台灣回家了

國際中心／張予柔報導



中國官媒《央視》近日播出一段解放軍巷戰演習畫面，原本是為了展現軍事實力的宣傳片，卻意外因為背景出現「大雞排」三個繁體字引發熱議。不少中國網友立刻腦補成這就是「解放軍攻下台灣」的預告，甚至在留言區上演展開自嗨式慶祝。





中國央視播軍演片驚見「大雞排」！畫面藏「繁體字」小粉紅自嗨：台灣回家了

中國的解放軍巷戰演習畫面出現繁體字招牌，引來小粉紅集體自嗨。（圖／翻攝自微博）

從影片畫面可見，解放軍全副武裝，鏡頭一帶過，背景的小吃攤上寫著醒目的「大鷄排」招牌（鷄為雞的異體字），字體並非使用中國慣用的簡體，而是台灣常見的繁體字。細節曝光後，立刻成為微博熱門話題，小粉紅群起轉貼，留言區湧入大量「台灣回家了」、「一覺醒來准備上班，發現灣灣回家了」、「道具組太用心了，還記得用繁體字」。

有網友看不下去吐槽「大家不要對繁體字過度聯想」。（圖／翻攝自微博）

不過，也有中國網友看不下去，直言「就是澳門的雞排攤，大家不要對繁體字過度聯想」，嘲諷官媒「連心理戰都演得太明顯」。台灣網友看完影片也忍不住吐槽，「中國打巷戰還要先排隊買雞排？」、「這畫面根本是夜市宣傳片」。不少人認為，《央視》此次宣傳片不僅沒營造出軍威，反倒突顯出中國內部對台「幻想式自信」，完全沉浸在自我滿足的氛圍中。

原文出處：中國央視播軍演片驚見「大雞排」！畫面藏「繁體字」小粉紅自嗨：台灣回家了

