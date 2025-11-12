央視放話全球追捕沈伯洋...曹興誠籲賴清德徵召他選北市：必能一掃台派憂慮...維護主權和人民尊嚴

中國重慶公安局日前大動作稱要以分裂國家等罪嫌對民進黨立委沈伯洋立案偵查，中國央視更播出7分鐘「起底」沈的專題報導，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織全球追捕。對此，聯電創辦人曹興誠呼籲，總統賴清德若要具體、有力聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長，並說以沈的各項能力聲望都輾壓蔣萬安。他強調，此做法也可一掃台派憂慮、提升2026、2028選情。

曹興誠直言，賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，而賴總統也呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

廣告 廣告



曹興誠說，不過韓院長不予理睬，賴總統事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。他說，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。



曹興誠指出，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我國的立法委員，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。



曹興誠提到，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。他認為，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。



曹興誠說，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊，中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？



曹興誠也點出，近日賴總統用人、識人之能頗受台派質疑；倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。他強調，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。」

廣告 廣告

(圖片來源：三立新聞網、曹興誠臉書)

更多放言報導

鄭麗文當選、曹興誠示警賴清德「想四面討好的話台灣前途堪慮」：中共消滅民進黨毫無留情！

大罷免後談成敗！曹興誠指大罷免看作「公民運動」極成功...指藍綠此次皆輸：民進黨意外收穫就是把游盈隆這類內奸沖出水面