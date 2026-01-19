央視春晚首次彩排… 新生代藝人首挑大梁 沈騰、馬麗10度演小品

隨著殺豬宴火了，年味漸漸濃了起來。「備菜」中的央視春晚近日不僅被路透蔡明、沈騰、馬麗等老面孔回歸，更有年輕人喜歡的新生代明星加盟。2026年春晚日前首次彩排，白鹿、丁禹兮、周深、劉宇寧、李昀銳、宋威龍、魏晨等紛紛現身，引起網友關注。

揚子晚報報導，馬年春晚是「科技+藝術」再升級，將「科技智造」融入舞美呈現、內容創作等，豐富人們對年味的繽紛想像。繼蛇年春晚扭秧歌的智能機器人躋身「頂流」後，機器人將再度登上春晚舞台。

在明星陣容上，今年是沈騰、馬麗第10次合體獻演小品，延續「沈馬組合」喜劇招牌；周深四登春晚，有望獨唱或領唱主旋律歌曲；劉宇寧、宋威龍、白鹿、田曦薇等新生代藝人也參與合唱舞台，青春氣息拉滿。

不過，岳雲鵬確認退出語言節目，引發兩極反應，部分網友支持他的沉澱，但也有觀眾懷念其過往表現；趙本山、宋丹丹等元老被大批觀眾點名，直言「懷念能捧腹大笑的真誠年代」，另一方面，蔡明時隔七年回歸表演腹語術，引發中老年觀眾情感共鳴。

