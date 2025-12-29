央視曝中國軍演直指「台灣總統府」 專家：關鍵字是斬首

中國國防大學教授張弛說，2025年12月29日對台發動的「正義使命-2025」包圍軍演，首要關鍵字就是對台獨「斬首」。翻攝網路



中國央視軍事週一（29日）針對突然向台灣發起的圍台軍演，發出訪談專家評論說，這次的對台演習關鍵字是「斬首」，「精準打擊震懾台獨」。

報導中訪問中國國防大學教授張弛，張弛解說表示，此次對台演習有四個層面：覆蓋、封控、精打，最後就是斬首。

他說，共軍在此次軍演中演練對台軍艦軍機、飛彈陣地、軍港、彈藥庫和後勤設施進行火力覆蓋，多波次打擊，表明解放軍有能力隨時消滅台灣的戰爭能力。

接著，張弛說就是對台灣的主要航線與港口封控，達成孤困台灣的目標。然後是精打，精準追瞄打擊台灣購買的機動火力與進攻性武器。

最後，張弛說，就是對「台獨分裂勢力頭目的重要形象目標」進行攻擊，表明解放軍「可以隨時對台獨首惡分子進行精準制裁。」

這裡的形象目標顯然直指台北的總統府，並且示意中共攻台的策略可能不在真正的登陸作戰，而是構成火力包圍轟炸態勢後，突擊斬殺台灣政府要員，讓台灣投降。

