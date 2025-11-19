央視曝福建號實兵訓練畫面 退役中將：何嘗不是對日本示威？

大陸海軍福建號航母5日入列服役，正式邁入「三航母」（遼寧號、山東號、福建號）時代，引起外界高度關注，而在昨（18）日，大陸《央視》上傳福建號入列後，首次海上實兵訓練的影片，當中出現大量殲-15、殲-35戰機，以及空警-600空中預警機等艦載機起降的畫面。對此，退役陸軍中將帥化民認為，此舉不只是針對美國，何嘗不是在對日本示威？共軍目前擁有第5代匿蹤戰機殲-20、殲-35，未來又會有6代機，僅有F-35戰機的日本恐會很難應付共軍。

大陸《央視軍事》YouTube頻道「軍迷天下」今天上傳福建號入列後首次海上實兵訓練的影片，當中可以看到該艦甲板上出現殲-15、殲-35戰機，以及空警-600空中預警機等艦載機，片中首先出現空警-600彈射起飛畫面，接著是殲-35起飛、殲-15DT降落和起飛的畫面，整部影片的片長約有5分鐘。

帥化民今天在政論節目《中天辣晚報》表示，彈射殲-15、殲-35戰機，以及空警-600空中預警機，說明福建號的作戰全功能以達到，因為1艘航空母艦所要的，就是能順利彈射各種不同重量的艦載機。

針對央視放出福建號入列後首次海上實兵訓練影片，帥化民除認為，除了美國，這何嘗不是在對日本示威？也點出，共軍目前擁有第5代匿蹤戰機殲-20、殲-35，之後又有6代機將服役，相較之下，日本航空自衛隊僅有F-35戰機，恐會很難應付共軍。此外，共軍已充分演練系統作戰，且在近期多場軍事衝突中，也慢慢收集到美方參數。

