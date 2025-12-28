央視最美記者當小三遭冷凍 三年後再現身完全變一個人

（記者周德瑄／綜合報導）曾被譽為央視最美記者的王冰冰，過去以清純甜美的初戀臉形象爆紅，深受大眾喜愛，但最近她在探班幕後影片中的外型變化卻引發網友熱烈討論。許多人驚覺王冰冰的稚氣消失，五官輪廓變得更立體，雖然展現出成熟知性的氣質，卻也讓不少粉絲直呼差別太大，甚至快認不出來，感嘆當年那位具備強烈感染力笑容的國民情人似乎變了一個人。

圖／網友翻出舊照對比，驚覺王冰冰的精緻五官與過去甜美風格大不同。（翻攝微博）

王冰冰自2010年代進入媒體圈後，憑藉清新外貌與穩健的播報風格在2020年迅速走紅，微博吸引超過百萬人追蹤。然而她的成名之路並非一帆風順，2022年她與大陸仰式金牌選手徐嘉余高調公開戀情，卻隨即陷入介入他人感情的小三爭議。當時男方前女友出面指證徐嘉余在交往期間追求王冰冰，導致這段戀情飽受輿論抨擊，王冰冰更因此一度淡出螢光幕轉往幕後工作，形象受到嚴重打擊。

經過一段時間的沉寂與調整，王冰冰近年積極復出，不僅現身各大春晚活動，近期更受邀拍攝鴻蒙星光盛典的探訪影片。在最新釋出的鏡頭中，她深入導播車與製作間揭密轉播技術，展現專業的採訪功力。不過比起專業表現，觀眾更多在討論她的面容轉變。過去被網友稱為白月光長相的她，擁有圓潤的臉型與討喜的嬰兒肥，現在則褪去幼態感，展現出俐落的成熟韻味。對於這番變化，網路上評價兩極，有人稱讚她更具知性美，也有人懷念過去那份純真的初戀感。

