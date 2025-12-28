央視最美記者3年前捲小三風波被冷凍 再現身網驚：完全變一個人

35歲大陸央視最美記者王冰冰2020年因甜美外型、清新氣質，2020年起開始走紅，有新一代國民情人封號，微博也有上百萬粉絲追蹤，3年前爆她介入她5歲、首位獲得男子仰式世界冠軍的大陸選手徐嘉余與正牌女友之間的戀情，使王冰冰被貼上小三標籤，還一度被電視台冷凍，近年她重返螢光幕前，但最近一支她採訪的影片被網友熱議，直言她好像完全變了個人。

王冰冰2008年進入吉林大學文學院播音與主持藝術專業，就職之路順遂，4年畢業後就加入爆報社，2016年改到央視當出鏡記者，雖然2020年爆紅後被起底有過一段婚姻，仍不減她的高人氣。2022年7月，網上傳出王冰冰在朋友圈認戀，寫下：「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我～」，而對象是他採訪過的仰式世界冠軍徐嘉余。

徐嘉余之後也換了情侶頭像，並在簽名檔說「心無旁騖，唯有冰冰」，公開放閃，但不久就有人自稱是徐嘉余的前女友，爆料兩人從2019年開始交往，原本她為了保護男方事業願意選擇地下情，但未料徐嘉余認識王冰冰後就開始追求對方，還跟舊愛直言為了跟王冰冰在一起必須分手斬舊情。

消息曝光後，有知情人稱王冰冰記者生涯全毀，「調回地方了，做幕後文字記者。在螢幕上也不會看見她了，畢竟那件事影響滿大」，隔年王冰冰逐漸復出在螢光幕前，參加央視網路春晚、2025年吉林衛視春節聯歡晚會等。本月中，央視頻曬出請王冰冰探班轉播鴻蒙星光盛典幕後影片，請王冰冰探訪了製作間、導播車等地方，揭密了轉播技術設備，她也曬出多張自拍照，引來網友回應：「差別好大，完全是另一個人了」、「你還我冰冰」、「我心是冰冰的」、「冰冰限時回歸記者」。

