央視發佈「起底」片 沈伯洋影片回擊了：造謠

針對《央視》製作「起底台獨沈伯洋」影片，綠委沈伯洋9日下午透過影片回應，內容充滿造謠。（沈伯洋國會辦公室提供）

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。沈伯洋下午反批，《央視》影片充滿造謠，批評別妄想用羅織罪名方式，把手伸入台灣。

沈伯洋9日下午透過影片回應央視，表示此央視》在假日非常辛苦做了7分半鐘偽紀錄片，但裡面還是充滿造謠 ，甚至稱他又收了台商多少錢、收美國多少錢，「跟我們台灣的（國民黨團總召）傅崐萁有什麼差別？」

沈伯洋提及，傅一直說他有美國3棟房子，但證據都拿不出來，若他如同對方說的那麼有錢的話，「那你們現在不知道欠我幾棟房子、幾億美金了。」他批大國如此作為，實在不可取。

沈伯洋酸央視，認真做內宣就可以；不要妄想用羅織罪名方式，「把你們的手伸到我們台灣來」。

